Punta Indio: buscan a un tercer sospechoso

Para el fiscal, un cómplice habría ayudado a la pareja arrestada

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2019

Victoria Agüero y Emanuel Rivarola, vecinos de la niña de 10 años que estuvo seis días desaparecida en la localidad bonaerense de Punta Indio, quedaron ayer formalmente detenidos por los delitos de "sustracción de menores en concurso con falso testimonio", informó una fuente judicial. La medida la adoptó el juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, que hizo lugar al pedido de detención formulado por el fiscal Juan Menucci, que instruye la causa.

En el pedido, al que tuvo acceso Télam, el fiscal consideró que Agüero y Rivarola "utilizaron los medios de comunicación para instalar en la sociedad que la madre habría obligado a la menor a huir de su hogar mediante diversos, pero reiterados, cuestionamientos tanto a su forma de vida como de educarla". Y agregó: "Debe prestarse especial atención a la actitud desplegada por los imputados en orden a haber autoasumido un papel cuasi protagónico en la pesquisa intentando direccionar la misma hacia acciones totalmente inocuas con el claro fin de entorpecerla y desviar el foco de la investigación".

Además, no descartó la participación de una tercera persona en el hecho debido a los lapsos que la pareja no estuvo en su casa mientras la menor se encontraba desaparecida. "Esto demuestra una gran capacidad para eludir el accionar de la Justicia y destruir evidencias que no han sido halladas acerca del lugar en que fue ocultada la nena", aseguró el fiscal.

La Justicia resolvió además que la menor sea alojada en una Casa de Abrigo en La Plata, donde se le dio contención luego de los sucesos vividos por ella. Por su parte, el intendente de Punta Indio, Hernán Izurieta, destacó que la chica "comprendió bien que se tiene que quedar en el hogar de abrigo".