Qué dijo el padre de Wanda Taddei sobre las probables salidas transitorias de Eduardo Vázquez, el femicida de su hija

Luego de que el juez de Ejecución Penal N°3, Axel López, incorporara a Eduardo Vázquez, el femicida de Wanda Taddei, en el Período de Prueba para salidas transitorias, el padre de la joven asesinada dialogó con un móvil de LN+. “Esto es espantoso. El juez está premiando a un asesino y femicida”, manifestó Jorge Taddei.

Jorge Taddei, el padre de Wanda, en dialogo con LN+

“Al mes de condenar a Vázquez, el Tribunal Oral N°20,le había otorgado una salida ‘cultural’. Y ahora esto. Es espantoso: ¿qué le están diciendo a la opinión pública y a las mujeres?“, enfatizó Taddei desde su domicilio en el barrio porteño de Villa Luro.

Este régimen que contempla la posibilidad de salir de la cárcel por lapsos de entre 12 y 72 horas, le fue rechazado al femicida en 2021, 2023 y 2024. “Esta vez es mucho más grave, porque al fallo de López se le oponen los fiscales y el servicio interdisciplinario del penal”, subrayó Taddei.

De aprobarse el beneficio y en palabras de Taddei, “a Vázquez le estarían regalando diez años”. Para el padre de Wanda, “la decisión implicaría una considerable conmutación de la pena” del asesino alojado en la cárcel de Devoto.

Jorge Taddei en diálogo con LN+

Un punto de inflexión

En el recuerdo de Jorge Taddei, la muerte de su hija en manos de Eduardo Vázquez sucumbió la matriz familiar. “Mis nietos, es decir, los hijos de Wanda, Facundo (23) y Juan Manuel (21), todavía están con tratamiento psicológico. Y mi otra hija, Nadia, también: lleva tratamiento psicológico desde hace 15 años”, relató Taddei.

Eduardo Vázquez y Wanda Taddei Archivo

Según el padre de Wanda, Vázquez planificó todo desde un principio. “Este asesino primero la prendió fuego, dejó los chicos en lo de Nadia y le dijo que él había tenido un accidente. Y mientras tanto llamó al abogado y armó todo para limpiar la escena del crimen”, revivió Taddei. “Ahora resulta que quiere salidas transitorias”, remató.

Consultado sobre el accionar del magistrado López, Taddei fue categórico. “Está dando un mensaje nefasto a la sociedad, completamente en contra de la ley”, puntualizó el padre de Wanda. “Porque si el juez actúa de esa forma: ¿qué mensaje le está dando a la opinión pública y a las mujeres?“, concluyó Taddei.

El “prontuario” del juez Axel López

En LN+ se hizo un repaso sobre los fallos más polémicos del magistrado. Entre los principales se encuentran:

Las resoluciones más controversiales del juez Axel López

Las resoluciones más controversiales del juez Axel López

Las resoluciones más controversiales del juez Axel López

Las resoluciones más controversiales del juez Axel López

Las resoluciones más controversiales del juez Axel López