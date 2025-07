Qué pasó con el suegro de Nahuel Molina

Lo que comenzó como una cena familiar en su hogar de Lanús, terminó en una escena de extrema violencia con delincuentes armados, amenazas y un tiroteo que puso en riesgo su vida y la de sus seres queridos. La víctima de esta historia es Claudio Occhiuzzi, suegro de Nahuel Molina, jugador de la selección argentina y del Atlético Madrid.

¿Qué le pasó al suegro de Nahuel Molina?

Claudio Occhiuzzi, suegro del jugador de la selección argentina Nahuel Molina, fue víctima de una violenta entradera en su domicilio de Lanús. Según su relato, cuatro delincuentes irrumpieron en su casa mientras cenaba con su pareja y dos de sus hijos. Los asaltantes lo amenazaron con armas, mientras le exigían dinero y lo amenazaban con la posibilidad de dañar a su familia.

Occhiuzzi describió el dramático momento: “Me gatillaron en la cabeza”. El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en su vivienda ubicada en la calle Eva Perón.

Violenta entradera al suegro de Nahuel Molina: le gatillaron en la cabeza y se enfrentaron con la policía

El relato de la víctima

Occhiuzzi relató con detalles el terror que vivió durante el asalto. “Llegué a la ventana y entró un malviviente todo de negro, me puso un revólver en la cabeza y después entraron tres más”, explicó. Los delincuentes separaron a la familia, y encerraron a Occhiuzzi en una habitación mientras exigían dinero.

“Me pusieron el revólver en la cabeza, me pegaron, me dijeron que iban a matar a mis hijos delante mío si no les daba dinero”, recordó con angustia. A pesar de la insistencia de los ladrones, Occhiuzzi aseguró que no tenía dinero en la casa.

El suegro de Molina también mencionó que los delincuentes utilizaban una herramienta para cortar rejas y se comunicaban por handy, desde donde una mujer daba indicaciones. La situación escaló cuando los asaltantes intentaron huir y se enfrentaron a tiros con la policía. “Ese momento fue el peor, porque uno escapó para afuera y lo agarraron. Yo quise cerrar la puerta, pero otros tres se volvieron a meter. Pensé que me mataban porque tal vez se imaginaban que yo había llamado a la policía; tenía un pánico terrible. Querían escapar por el fondo”, agregó.

¿Cómo llegó la policía al lugar del hecho?

La intervención policial que culminó con la detención de tres de los asaltantes se originó gracias al sistema de cámaras municipales. Personal de la DDI Morón detectó un vehículo involucrado en un robo agravado y rastreó su recorrido hasta Lanús, precisamente hasta la vivienda de Occhiuzzi.

Al intentar identificar a los ocupantes del vehículo, estos embistieron un patrullero y abrieron fuego contra los agentes. Esto desató una persecución y un operativo cerrojo que permitió la captura de tres sospechosos.

¿Quiénes son los delincuentes detenidos y cuáles son sus antecedentes?

Las autoridades lograron detener a tres individuos presuntamente involucrados en la entradera . Uno de ellos, de 23 años, portaba un celular, pasamontañas, guantes de látex y una barreta de hierro. Este sujeto tenía un pedido de captura previo por robo agravado y asociación ilícita desde 2022.

. Uno de ellos, de 23 años, portaba un celular, pasamontañas, guantes de látex y una barreta de hierro. Este sujeto tenía un pedido de captura previo por robo agravado y asociación ilícita desde 2022. El segundo detenido, de 22 años, fue capturado a pocas cuadras del lugar del asalto. Se le secuestró un revólver calibre .357 Magnum y presentaba una herida en la pierna producto del enfrentamiento. Sobre él pesaba una orden de detención por robo emitida en 2023.

El tercer implicado fue identificado como B.I.B., de 20 años. En su poder se encontró una mochila, una pinza hidráulica y otros elementos utilizados para forzar cerraduras. Además, se halló una pistola 9 mm con cargador extensible que los delincuentes habían descartado en una propiedad vecina.

¿Qué cargos enfrentan los detenidos?

Los tres detenidos fueron imputados por robo agravado en poblado y en banda, por efracción y con arma de fuego. La investigación del caso está a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Ituzaingó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.