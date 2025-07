Violenta entradera al suegro de Nahuel Molina: le gatillaron en la cabeza y se enfrentaron con la policía

“Me gatillaron en la cabeza”, así describió el suegro del jugador de la selección argentina y de Atlético de Madrid Nahuel Molina el momento en que fue víctima de una brutal entradera en su casa del municipio bonaerense de Lanús. Aseguró además que al intentar escaparse, los delincuentes se tirotearon con la Policía.

Claudio Occhiuzzi, el suegro de Molina, relató a los medios desde la puerta de su vivienda que este lunes por la noche, alrededor de las 20.30, estaba cenando en su domicilio de esa ciudad del conurbano, sobre la calle Eva Perón, junto a su pareja y a dos de sus hijos cuando oyeron gritos afuera de la vivienda. “Llegué a la ventana y entró un malviviente todo de negro, me puso un revólver en la cabeza y después entraron tres más“, relató.

El hombre dijo que dejaron a su pareja y a sus hijos en el living, mientras que a él lo encerraron en el cuarto. “Me llevaron para pedirme plata”, agregó. “Me pusieron el revólver en la cabeza, me pegaron, me dijeron que iban a matar a mis hijos delante mío si no les daba dinero”, siguió. “Les decía que plata no tenía, que es la verdad. Y ellos me decían que si encontraban, me mataban”, recordó Occhiuzzi.

Las imágenes de la irrupción de los ladrones en la vivienda quedaron registradas en una cámara de seguridad interna del domicilio.

Tras ello la víctima indicó que los ladrones llevaban consigo “como una tijera neumática” para cortar las rejas y detalló que se comunicaban a través de un handy en el que hablaba una mujer. “Cuando tenían las valijas que se iban a llevar, empezaron a gritar que había que salir. Y en ese momento en el que salieron se empezaron a tirotear con la policía. Hubo más de 15 tiros”, recordó el suegro del jugador campeón del mundo en Qatar.

“Ese momento fue el peor, porque uno escapó para afuera y lo agarraron. Yo quise cerrar la puerta, pero otros tres se volvieron a meter. Pensé que me mataban porque tal vez se imaginaban que yo había llamado a la policía; tenía un pánico terrible. Querían escapar por el fondo”, agregó el hombre sobre la violenta situación que le tocó vivir.

Cómo llegó la Policía hasta el lugar

El operativo policial que detuvo a tres de los delincuentes que ingresaron a la casa del suegro de Molina comenzó cuando personal de la DDI Morón llegó hasta Lanús luego de detectar —a través de las cámaras municipales— a un vehículo que había estado involucrado en un robo agravado. Así, los efectivos iniciaron una persecución del auto hasta que llegaron a la puerta del familiar del lateral exBoca.

Cuando los uniformados quisieron identificar a los ocupantes del rodado, el conductor aceleró, chocó a un patrullero y abrió fuego contra los agentes. Algunos delincuentes ingresaron a la casa de Occhiuzzi y otros intentaron emprender la huida por el barrio. Se puso en marcha una persecución que luego derivó en un operativo cerrojo en el que tres de los sospechosos fueron capturados.

Uno de los detenidos tiene 23 años y llevaba consigo un celular, pasamontañas, guantes de látex y una barreta de hierro. Entre sus antecedentes, registra un pedido de captura previo por robo agravado y asociación ilícita por un hecho ocurrido en el distrito judicial de Lomas de Zamora y por el que era buscado desde 2022.

Otro de los delincuentes, de 22 años, fue atrapado a dos cuadras de la vivienda donde hicieron la entradera. Le secuestraron un revólver calibre .357 Magnum y estaba herido en una de sus piernas tras el enfrentamiento. Sobre él pesaba una orden de detención por robo que había sido dictada por un juzgado de La Matanza en 2023.

El tercer detenido fue identificado como B.I.B., de 20 años. Durante el procedimiento, la Policía le secuestró una mochila, una pinza hidráulica y otros elementos usados para forzar cerraduras. También se encontró una pistola 9 mm con cargador extensible que había sido descartada por los delincuentes en el patio de la casa de al lado de la Occhiuzzi.

Los detenidos quedaron imputados por robo agravado en poblado y en banda, por efracción y con arma de fuego. La causa está a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Ituzaingó.