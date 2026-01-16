Qué pasó con Tania Suárez, la mujer que fue a una cita y encontraron atada en Córdoba

Tania Suárez, de 35 años, fue encontrada maniatada con cinta de embalar y golpeada el martes por un hombre que vio un bulto y bolsas que se movían a la vera del río San Jerónimo en La Cumbre, a 80 kilómetros de su casa, en Córdoba. La mujer se había citado el domingo, a plena luz del día, en una plaza con un hombre que conoció por una aplicación de citas.

Suárez, madre de cuatro hijos y becaria en la municipalidad de esta ciudad, había intercambiado mensajes durante semanas con un hombre en Facebook Parejas. En ese sentido, decidieron conocerse en persona y pautaron encontrarse a tomar mates en Parque Sarmiento.

Durante la cita, la víctima le envió mensajes a su hija adolescente y a su hermana, donde les relataba lo que sentía y pensaba del hombre. “Nada que ver con la foto de perfil, tiene cara de Sajen”, escribió, en referencia al violador serial Marcelo Sajen, que horrorizó a la ciudad de Córdoba entre 2001 y 2004. Ambas le aconsejaban que se fuera.

“Asco me da, ya le dije que a las 20.30 me voy”, mensajeó. A las 20.20 dijo: “Hija, se está poniendo denso. Yo si veo algo raro te aviso”. Sin embargo, los textos siguieron hasta casi las 23. En un momento comentó que había llegado un segundo hombre.

Tania Suárez redes

“Me dio un agua que tenía gusto a mierda”, describió en uno de los WhatsApp a su hija. En tanto, los familiares de Tania sospechan que en ese momento la drogaron y que quien o quienes lo hicieron tomaron control del celular de la mujer. Por ese motivo, dudan de que todos los mensajes posteriores hayan sido escritos por ella. Por ejemplo, el de las 22.47, que ponía que estaban comiendo un choripán en el Parque Sarmiento.

Ahora, la mujer se encuentra internada, conmocionada y desorientada por lo que ocurrió. Se espera que esté en condiciones para declarar, mientras la fiscalía analiza imágenes de cámaras para reconstruir el hecho y dar con los responsables.