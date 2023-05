¿Qué pasó en la masacre de Monte?

escuchar

La etapa final del juicio por jurados a los cuatro policías bonaerenses involucrados en la Masacre de Monte, que ocurrió el 20 de mayo de 2019, empezó la semana pasada. Durante el proceso, se busca reconstruir los hechos de este caso, en el que cinco jóvenes que viajaban a bordo de un auto por las afueras de la localidad bonaerense de San Miguel del Monte fueron víctimas de una persecución injustificada, que incluyó disparos y terminó en un choque en el que murieron cuatro de ellos.

¿Quiénes son los acusados de la masacre de Monte?

Los acusados por este crimen —que se investiga como homicidio agravado— son los uniformados que conducían los patrulleros persecutores, quienes llegan al juicio privados de su libertad. Se trata de los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez, y del excapitán de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Rubén Alberto García.

El grupo está siendo juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, en un proceso a cargo de la jueza Carolina Crispiani. La magistrada había determinado diez jornadas de audiencia, que deberían concluir mañana. Durante estos días, el fiscal Mariano Sibuet y la representación de los damnificados repasaron los hechos que llevaron a la muerte de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22), en los que —además— resultó herida su amiga Rocío Quagliariello (17), que tenía 13 años en aquel entonces.

El juicio por la Masacre de Monte transcurre en La Plata con cuatro policías bonaerenses acusados de homicidio agravado EVA CABRERA

¿De qué se acusa a los policías acusados por la masacre de Monte?

El deber del jurado será decidir si cada uno de los imputados es culpable o no de haber cometido los delitos de “homicidio agravado por abuso de su función como miembro de las fuerzas policiales, calificado por el empleo de armas de fuego” y de “violación de los deberes de funcionario público”. En ambos casos, tanto en grado consumado por los muertos como en grado de tentativa por la única sobreviviente.

Al oficial subayudante Mariano Ibáñez también se lo acusa del delito de “falsedad ideológica de instrumento público, previsto y reprimido en el artículo 293 del Código Penal”. Según el fiscal Sibuet, Ibáñez mintió en el sumario administrativo del hecho y buscó encubrir los hechos al borrar pruebas y adulterar otras aprovechando su autoridad policial.

Los testimonios de la masacre de Monte

En lo que va del proceso, ya se oyeron los testimonios de diversos familiares de las víctimas, así como de vecinos de la zona que fueron testigos del hecho. Uno de los relatos más fuertes fue el de Rocío Quagliariello, la única sobreviviente, quien contó que aquel día iban paseando “y de la nada” los empezaron a perseguir los policías. Entonces, recordó la súplica de uno de sus amigos que se tomaba la rodilla y gritaba “me arde, me arde”.

Además, hoy se escuchó la versión de los policías implicados. Entre ellos, resonaron las palabras del excapitán Rubén Alberto García, quien dijo: “Cuando me entero de lo que pasó, cuando dan las edades [de los chicos fallecidos], yo tendría que haber agarrado mi pistola y pegarme un tiro en la cabeza. Me pregunté muchas veces para qué m... me metí en la policía”.

El jurado popular de este caso está compuesto por dieciocho civiles, doce de ellos como titulares y los restantes, en carácter de suplentes. Para que los acusados sean condenados, bastará con un mínimo de 9 votos de culpabilidad.

¿Cuándo se conocerá el veredicto por la masacre de Monte?

El veredicto que surgirá de este debate se dará a conocer el miércoles, en la última audiencia fijada para el proceso. En tanto, hoy son los alegatos: la instancia en la cual las partes involucradas exponen sus argumentos.

¿Qué pasó en la masacre de Monte?

En la madrugada del 20 de mayo de 2019, un grupo de cinco jóvenes y chicos paseaba por la colectora de la Ruta 3 escuchando música, cuando comenzaron a ser perseguidos por dos patrulleros de la Policía Bonaerense, que intentaron detenerlos a los disparos en medio de la noche.

Masacre de Monte: 12 jurados juzgarán a cuatro policías

Uno de los tiros impactó en el muslo de Gonzalo Domínguez y, en medio de esa situación crítica, el Fiat 147 conducido por Aníbal Suárez chocó de frente contra el acoplado de un camión estacionado al costado de la ruta. Todos murieron excepto Rocío Quagliariello, que entonces tenía 13 años y hoy tiene 17.

Los familiares de las víctimas se presentaron en la calle 8 entre 56 y 57, donde están localizados los tribunales platenses, para pedir respuestas y justicia por sus seres queridos: “Queremos que nos digan por qué hicieron lo que hicieron. Tienen que pagar. Hasta el día de hoy, no sabemos por qué los empezaron a perseguir y me gustaría preguntarles. Jamás nos dijeron nada”, declaró Juan Carlos Sansone, el padre de Danilo, a la agencia Télam.

Para Susana Ríos, la mamá de Gonzalo, los policías sabían exactamente lo que hacían la noche en que mataron a su hijo: “Siguieron a un 147 que iba muy despacio, paseando, durante dos kilómetros y dispararon al menos doce veces. Evidentemente, los chicos pasaron por un lugar en el que no sé qué estaba haciendo la Policía. Me imagino qué era... para mí ese fue el motivo”, dijo a Télam, fuera de los tribunales donde se juzga a los policías.

