Qué se sabe de la adolescente que murió de un disparo durante una fiesta clandestina en Bernal

Una adolescente de 14 años, Melody Cerdán Avendaño, murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una fiesta clandestina en una vivienda de Bernal Oeste, en la Villa La Iapi, donde se organizaban estas reuniones ilegales de forma habitual. La víctima fue ingresada de urgencia al Hospital Iriarte, pero los médicos confirmaron su fallecimiento minutos más tarde de ser ingresada. La policía investiga el caso como homicidio y busca al autor del disparo.

Detalles del incidente

El incidente se produjo en la madrugada del domingo en una fiesta clandestina en una casa de Bernal Oeste, en el partido de Quilmes. El medio El Día de La Plata informó que en el lugar se organizaban reuniones, a las que se accedía mediante el pago de una entrada, donde se vendían bebidas alcohólicas y asistían principalmente adolescentes. Testigos relataron una pelea entre jóvenes, corridas y la detonación que impactó en Melody.

Acciones policiales

Tras el hecho, la Comisaría Séptima de Quilmes, en conjunto con la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, puso en marcha una investigación exhaustiva. Las autoridades tomaron declaración a los presentes en la fiesta, con el fin de reconstruir la dinámica de los hechos. Paralelamente, se incautaron teléfonos celulares que se someterán a peritajes para extraer información relevante.

Además, el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona representa otro pilar fundamental, para que los investigadores puedan identificar los movimientos previos y posteriores al disparo, así como la posible presencia de vehículos que pudieran haber estado involucrados en el suceso. El objetivo primordial es esclarecer las circunstancias del crimen, identificar al autor del disparo y establecer si hubo otros participantes o encubridores.

El poste de luz plagado de cámaras de seguridad

Carátula de la causa

El expediente se caratuló como “homicidio” y hasta el momento, no hay detenidos ni se identificó al autor del disparo. Fuentes policiales indicaron que existen indicios que permitirían orientar las medidas de prueba, mientras que los familiares de la joven de 14 años señalan que muchas personas presenciaron la situación que concluyó con su muerte. Según lo publicado por El Día la familia de Avendaño teme represalias, luego de lo sucedido.

Melody Cerdán Avendaño, la adolescente de 14 años que murió de un disparo en una fiesta clandestina en Bernal

Características de las fiestas clandestinas

De acuerdo con lo publicado por El Día, la vivienda donde se desarrollaba la fiesta era frecuentada por jóvenes de distintos barrios de Quilmes y zonas aledañas. Los organizadores no contaban con autorización ni medidas de seguridad, y las reuniones se difundían por redes sociales. En esta ocasión, la convocatoria reunió a decenas de personas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.