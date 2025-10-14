Una adolescente de 14 años murió de un disparo durante una fiesta clandestina en Bernal

Una adolescente de 14 años, llamada Melody Cerdán Avendaño, murió de un disparo en la cabeza durante la madrugada del domingo cuando participaba de una fiesta clandestina que se realizó en una vivienda de Bernal Oeste, partido de Quilmes. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Iriarte, pero los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso. El hecho es investigado como homicidio y la policía intenta determinar quién efectuó el disparo.

El episodio, según informó el diario El Día de La Plata, ocurrió en una casa ubicada en la Villa La Iapi, donde se organizaban de manera habitual reuniones a las que se accedía mediante el pago de una entrada de $500. En el lugar se vendían bebidas alcohólicas y asistían principalmente adolescentes. De acuerdo con testigos, la madrugada derivó en una pelea entre jóvenes que generó corridas. En medio de esa confusión, Melody recibió un balazo que le provocó la muerte casi en el acto.

Al ver la situación, algunas de las personas que estaban en la fiesta dieron aviso al 911. De esa manera, llegó una ambulancia, que trasladó a la adolescente al hospital local. Pese a los intentos de los profesionales por reanimarla, la joven llegó sin signos vitales y los médicos confirmaron su deceso.

Melody, la chica que murió por una bala que llegó a ella en el marco de una pelea en una fiesta

El caso derivó en un operativo encabezado por efectivos de la Comisaría Séptima de Quilmes y la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. La investigación busca reconstruir la secuencia exacta de los hechos, establecer quiénes portaban armas de fuego y determinar la trayectoria del proyectil que impactó en la víctima.

Durante la madrugada permanecieron demorados varios adolescentes que participaron de los disturbios. Los investigadores tomaron declaraciones a los testigos para identificar a los involucrados y recolectaron teléfonos celulares que serán peritados. El objetivo es analizar mensajes, audios y videos compartidos en redes sociales que permitan reconstruir la escena del crimen y detectar a los responsables.

Además, la policía revisa las grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones. Buscan determinar movimientos previos y posteriores al hecho, así como la posible presencia de vehículos sospechosos que se hayan retirado de la zona tras el disparo.

Una de las medidas que se están tomando para rastrear a la persona que efectuó el disparo es la revisión de las cámaras de seguridad

De acuerdo con lo publicado por El Día, la vivienda donde se desarrolló la fiesta era frecuentada por jóvenes de distintos barrios de Quilmes y zonas aledañas. Los organizadores no contaban con autorización ni medidas de seguridad, y las reuniones se difundían por redes sociales. En esta ocasión, la convocatoria había reunido a decenas de personas.

Los familiares de Melody señalan que muchas personas presenciaron toda la situación que concluyó con su muerte. Sin embargo, como informó El Día, los integrantes de la familia de Avendaño temen represalias.

El expediente quedó caratulado como “homicidio”. Por el momento no hay detenidos ni se identificó al autor del disparo, aunque fuentes policiales indicaron que existen indicios que permitirían orientar la medidas de prueba.