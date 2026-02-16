Qué se sabe de la investigación y los detenidos por el crimen de Brian Cabrera
El joven de 18 años fue asesinado durante los festejos de Carnaval en Mercedes; hay tres sospechosos detenidos y la Justicia busca esclarecer cómo se produjo el ataque armado
El crimen de Brian Cabrera, un joven de 18 años, conmocionó a la ciudad bonaerense de Mercedes durante la segunda noche de celebraciones del corso de Carnaval. El hecho ocurrió en plena vía pública y frente a decenas de asistentes, lo que generó pánico y obligó a suspender el evento.
La causa está en manos de la Justicia local, que ya ordenó detenciones y trabaja para reconstruir las circunstancias que derivaron en el ataque.
Un ataque armado en medio del corso
El episodio ocurrió cerca de la una de la madrugada, sobre la avenida 29, cuando una discusión escaló de manera repentina. Según se informó, un hombre que estaba acompañado por una mujer extrajo un arma y disparó varias veces.
Brian Cabrera recibió impactos de bala en la cabeza y el pecho, y quedó gravemente herido.
El show se interrumpió por los disparos
El tiroteo se produjo mientras la banda de la cantante local Fernanda Otolini se presentaba en el escenario. La situación obligó a frenar el espectáculo de inmediato.
En videos difundidos en redes sociales se observa a músicos tirándose al piso y a los asistentes corriendo para ponerse a resguardo.
Traslado al hospital y muerte horas después
Cabrera fue llevado en estado crítico al Hospital Blas L. Dubarry, donde permaneció internado. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde a causa de las heridas.
Tres detenidos: madre, hijo y abuelo
Tras el ataque, la policía detuvo a tres sospechosos:
- María Luján Auza, de 33 años
- Martín Ezequiel Auza, de 19 años
- Omar Auza, de 57 años
Omar sería padre de María Luján, quien a su vez, sería madre de Martín Ezequiel. Según se informó en LN+, al joven se le secuestró el arma que habría sido utilizada en el crimen.
Cómo avanza la investigación
La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que intenta determinar con precisión cómo se desencadenó la discusión y cuál fue el rol de cada uno de los detenidos en el homicidio.
Por el momento, se buscan más testimonios y elementos que permitan esclarecer el caso.
Dolor en la ciudad y suspensión del Carnaval
Luego del crimen, la Municipalidad de Mercedes confirmó oficialmente la muerte del joven y anunció la suspensión de las jornadas de Carnaval previstas para el fin de semana.
“Desde el estado municipal, expresamos nuestro más profundo dolor y enviamos un sentido acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima en este momento de irreparable pérdida que nos conmueve como comunidad”, señalaron en un comunicado.
