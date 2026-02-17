Qué se sabe del caso de la joven de 23 años que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn

Una joven de 23 años permanece desaparecida desde este lunes por la mañana en Puerto Madryn, provincia de Chubut, tras una salida de buceo deportivo que hizo junto a tres personas más. Oriunda de la provincia de Buenos Aires, la joven es buscada por efectivos que la Prefectura Naval Argentina (PNA), que desplegaron un amplio operativo que continúa hasta este martes.

El incidente ocurrió cuando el lunes por la mañana el grupo que había viajado por el fin de semana largo finalizó la actividad en la zona de Punta Cuevas y, cuando todos regresaron a la embarcación, no pudieron ubicar a la joven. Fue en ese momento en que enviaron la alerta a la PNA y comenzó la búsqueda. La desaparición tuvo lugar a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.

El operativo

Según información a la que pudo acceder LA NACION, del operativo participan un nadador de rescate, un guardacostas con personal especializado y buzos pertenecientes a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn, que aportaron recursos especializados.

En un principio, la prioridad de las autoridades era localizar exactamente el punto de la desaparición; y ahora se centran en los rastrillajes. En tanto este martes por la mañana se sumó a la búsqueda el avión P-3C Orion de la Armada Argentina, que realiza sobrevuelos a baja altura sobre la costa de Puerto Madryn y zonas cercanas.

El parque submarino en donde desapareció la joven es un punto habitual de actividades recreativas y excursiones de buceo. El lunes a las 20 se había suspendido la búsqueda por falta de visibilidad y se retomó en las últimas horas. Hasta el momento, no trascendió la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió la desaparición.

Los operativos continuaron este martes por la mañana. PNA

Cómo sigue el caso

Medios locales de la provincia de Chubut indicaron que la joven, oriunda de la localidad bonaerense de Villa Ballester, formaba parte de un grupo que salió en una embarcación de la empresa bonaerense Freediving Patagonia, que no integraría la Asociación de Buceo de Puerto Madryn y que, a su vez, mantiene normas rigurosas de protocolo para actividades en el mar.

Ahora, y según indicaron fuentes al tanto del operativo a este medio, se dio intervención a la Justicia. Mientras tanto, las tareas de búsqueda continúan desarrollándose de manera coordinada en el área.

Continúa la búsqueda de la joven desaparecida en Puerto Madryn durante un bautismo de buceo PNA

Adrián Wagener, jefe de salvamento y buceo de la PNA indicó que entre los buzos se encontraba el novio de la joven, otra persona y un instructor, quien debió ser hospitalizado porque en cuanto no pudo localizarla, bajó varias veces al mar para tratar de dar con su paradero y rescatarla.

“No se descarta ninguna hipótesis, como que haya quedado enganchada o sin aire. La más fuerte es que en un episodio de pánico haya hecho mal una maniobra. El novio confirmó que quiso ayudarla y no pudo”, sostuvo en diálogo con la señal de TN.