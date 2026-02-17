Violencia después del Carnaval: le partió una botella en la cabeza en una pelea

Lo que inició con alegría y festejos para despedir al Carnaval en Jujuy finalizó con un episodio de extrema violencia que quedó registrado por la cámara de un testigo. Dos jóvenes se enfrentaron en una pelea y uno de ellos le partió una botella de vidrio en la cabeza al otro. Afortunadamente, la víctima no habría sufrido mayores problemas dado que pudo seguir caminando sin inconvenientes.

El hecho ocurrió en la localidad jujeña de Perico, en las cercanías de la Terminal de Ómnibus de la ciudad y en las afueras de la denominada Carpa Russet, donde durante el verano y las noches de Carnaval se llevan a cabo recitales con diferentes artistas.

Según lo precisado por distintos vecinos consultados por LA NACION, la pelea se dio en la intersección de la calle Susques y Avenida Bolivia por la madrugada del domingo, a metros del predio deportivo que los organizadores alquilan en verano para los eventos.

Así fue el brutal enfrentamiento en Perico

En el video que trascendió, primero se observa a dos jóvenes, ambos de remera negra, uno con bermudas coloridas y otro con pantalón largo. Ambos le están realizando señas a un tercero que está sobre la vereda de enfrente con las manos extendidas, en lo que parece ser un intento de apaciguar la discusión.

Sin embargo, el agresor, vestido con una camiseta clara y bermuda de jean, levanta del pasto una botella de vidrio y sin mediar palabra se acerca rápidamente a uno de los jóvenes y se la parte en la cabeza. La víctima no ofreció ningún tipo de resistencia, se quedó con los brazos levantados y afortunadamente pudo seguir caminando sin presentar mayores problemas.

Inmediatamente, el amigo se colocó en pose de pelea de boxeo y lo fue a buscar. El atacante comenzó a retroceder, mientras los dos se aproximaban cada vez más. De momento, no trascendió un parte oficial sobre lo sucedido.

“Es común, pasa seguido. A veces hay bronca, venganza. Están en estado de ebriedad y se pelean. Seguro ocurrió después de la 00, porque a esa hora cierra mi negocio y me hubiera enterado en el mismo momento”, indicó una vecina en diálogo con LA NACION.

La esquina de Bolivia y Susques donde habría sucedido el enfrentamiento Google Maps

Por su parte, Juan, el dueño de un comercio cercano a la zona de los hechos le señaló a LA NACION que no son tan normales las peleas que impliquen botellazos: “Quizás enfrentamientos menores, con empujones, pero no de tanta gravedad. La zona es tranquila, pero en los días de Carnaval está más movida por la cantidad de gente”.

Cabe resaltar que la Carpa Russet tuvo su último evento ayer, con la participación de músicos como Néstor en Bloque, El Pepo y Ariel El Traidor, entre otros. Durante la semana también se presentaron L-Gante, Marama y el Chaqueño Palavecino y de acuerdo a las imágenes publicadas en las redes sociales, hubo una importante asistencia del público en cada uno de los días.