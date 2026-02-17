Un amplio operativo fue desplegado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) en las costas de Puerto Madryn, Chubut, luego de que una joven de 23 años desapareciera el lunes por la mañana durante una salida de buceo deportivo junto a tres personas más, todas oriundas de Buenos Aires.

El domingo por la mañana, el grupo finalizó la actividad en la zona de Punta Cuevas y, cuando regresaron a la embarcación, no pudieron ubicar a la joven. Fue en ese momento en que enviaron la alerta a la PNA y comenzó la búsqueda. La desaparición tuvo lugar a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.

Del operativo participan un nadador de rescate, un guardacostas con personal especializado, buzos pertenecientes a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn, que aportaron recursos especializados, de acuerdo a lo que pudo saber LA NACION.

Continúa la búsqueda de la joven desaparecida en Puerto Madryn durante un bautismo de buceo PNA

En un principio, la prioridad de las autoridades era localizar exactamente el punto de la desaparición; y ahora se centran en los rastrillajes.

El parque submarino donde desapareció la mujer es un punto habitual de actividades recreativas y excursiones de buceo. El lunes a las 20 se había suspendido la búsqueda por falta de visibilidad y se retomó en las últimas horas.

Hasta el momento no trascendió la identidad de la buzo ni las hipótesis del caso o las circunstancias de la desaparición.

Puerto Madryn: buscan a una joven que se metió al mar a bucear y no volvió a la superficie

Según indicaron fuentes al tanto del operativo a LA NACION, se dio intervención a la Justicia, mientras las tareas de búsqueda continúan desarrollándose de manera coordinada en el área.