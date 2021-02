¿Qué se sabe hasta ahora del robo del anillo de Menem?

Mientras que el abogado de Zulema María Eva, la hija de Carlos Menem, afirma que excepto el círculo familiar íntimo, “todos en el entorno cercano están bajo sospecha” por la desaparición del histórico anillo de oro con una incrustación de una piedra de ónix negro rectangular que el expresidente llevó en el anular de su mano izquierda hasta poco más de dos meses antes de su muerte, la Justicia afina las pesquisas para definir nuevos allanamientos -ya se realizaron tres- e imputaciones concretas.

Hasta el momento, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº42, a cargo de Carlos Arturo Velarde, que trabaja en el caso con la división Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, reconstruyen ahora todo lo que ocurrió desde el 17 de febrero, cuando Zulemita realizó la denuncia en la comisaría 14B de la Ciudad, que tiene jurisdicción en el sanatorio Los Arcos, de Palermo, donde Menem estaba internado.

Según la presunción de Velarde y los investigadores, el hurto del anillo del fallecido senador riojano se produjo entre el 6 y el 16 de diciembre pasados. La última vez que Menem lució la joya fue el 4 de diciembre, durante una sesión del Senado, según reveló la familia del exmandatario a la fiscalía.

El expresidente permaneció en su domicilio, en Echeverría al 3500, Belgrano, hasta el 15 de diciembre, cuando fue trasladado a Los Arcos. Al día siguiente, su hija le encargó a la custodia personal de Menem que fuera a aquel inmueble a buscar elementos personales de su padre para llevárselos a la clínica.

El enfermero personal del exmandatario advirtió que el anillo no estaba en el estuche de anteojos de Menem, donde siempre se lo guardaba. Fue a la casa y no solo no lo encontró, sino que se dio cuenta de que también faltaba un teléfono celular del senador peronista.

El asistente médico declaró que había entrado de vacaciones el 5 de diciembre y que, durante su ausencia, lo reemplazaron en la atención domiciliaria tres enfermeros (dos mujeres y un hombre) provistos por la empresa de medicina prepaga Swiss Medical.

Él regresó de urgencia de sus vacaciones el 15, al enterarse de la internación de Menem.

Luego de la denuncia de Zulemita, los efectivos de Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad establecieron los domicilios de los enfermeros reemplazantes. El 12 de febrero se realizaron tres allanamientos, dos en la Capital y uno en la provincia de Buenos Aires. No se encontró nada de interés para resolver el caso.

Por estas horas, acrecienta el misterio un hecho singular: la Policía de la Ciudad intentó verificar las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia del domicilio de Carlos Menem en Echeverría al 3500 entre el 6 y el 17 de diciembre; se verificó que en esas fechas las cámaras no funcionaron.

LA NACION