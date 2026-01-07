Quedaron grabados en pleno robo: dos ladrones vaciaron un dúplex y se llevaron objetos por $10 millones

La noche del domingo parecía tranquila en el barrio San José de Trelew. Franco Mato había salido a cenar con amigos y regresaba a su casa sin imaginar lo que estaba por descubrir. Al llegar al dúplex donde vive, situado en la calle Cambrin, entre Perito Moreno e Irizar, se encontró con la puerta principal destrozada. En cuestión de segundos, la sorpresa se transformó en angustia: dos habitaciones habían sido vaciadas y faltaban objetos de gran valor.

El robo ocurrió alrededor de las 22:30 y quedó registrado por las cámaras de seguridad que la víctima había instalado en el interior del domicilio. En las imágenes se observa a dos hombres ingresar al inmueble con la cara descubierta y recorrer los ambientes con rapidez. Antes de que uno de ellos tapara la cámara instalada en la cocina, la grabación captó su rostro en primer plano. También registró cómo los delincuentes discutían por una mochila para guardar lo robado. Luego, uno de ellos golpeó el dispositivo hasta dejarlo inutilizado.

Según relató Mato, los ladrones forzaron la cerradura que da a la calle y se llevaron tres notebooks, toda la ropa, zapatillas y otras pertenencias. El valor total del botín asciende a unos $10.000.000 . El día siguiente se realizó un allanamiento, pero los objetos sustraídos no fueron hallados.

Los delincuentes ya fueron identificados pero, por el momento, siguen prófugos. De acuerdo con la información que trascendió de la investigación, se trataría de dos hermanos que se movilizan en un Volkswagen Gol rojo. Sin embargo, la víctima aseguró que no recibió datos precisos sobre la patente del vehículo ni sobre los rostros de los sospechosos. “La Policía evitó darme mayores detalles”, señaló.

Mato también expresó su malestar por la respuesta judicial. “Desde Fiscalía me informaron que ya no se detiene a nadie por robos en viviendas, salvo que haya personas adentro y resulten heridas” , comentó. Esa explicación lo dejó con una sensación de desprotección.

Ante la falta de avances, el vecino decidió difundir en redes sociales las imágenes de los elementos más valiosos, con la esperanza de que alguien los reconozca y pueda aportar información. Las tres computadoras robadas están bloqueadas y sus discos, cifrados, lo que reduce el interés para quienes intenten comercializarlas.

Mientras tanto, Mato analiza medidas para reforzar la seguridad en su hogar. “Voy a tener que colocar rejas, con el gasto que eso implica”, adelantó. El hecho se suma a una serie de episodios que generan preocupación en la zona, donde los vecinos reclaman mayor presencia policial y respuestas más efectivas ante los delitos contra la propiedad.