Quién era el experto piloto que murió al estrellarse su avioneta en Rosario

Un día después de que una avioneta que volaba por el cielo de Rosario cayera en plena ciudad, en una planta industrial, creció cada vez más la hipótesis de que no fue un accidente. Y es que Juan Manuel Medina era exempleado de la firma Air Liquide, que se dedica a la venta de oxígeno. En esa empresa fue donde se estrelló el Cessna 152 y la víctima murió en el acto.

Unas horas después del siniestro, la Fiscalía de Rosario reveló la identidad del piloto fallecido. Medina era un experto piloto de 46 años y contaba con una licencia para volar en el Aeroclub de la ciudad, aunque no en áreas urbanizadas. Tenía una licencia Clase 1, es decir, para volar aeronaves de hasta 5900 kilogramos. La única observación que tenía en su documento era que debía circular con lentes que tengan la debida corrección.

Contaba con más de 500 horas de vuelo y fue aeroaplicador -un piloto que se dedica a lanzar productos químicos desde un avión-. Hacía cuatro meses que había renovado su licencia sin ningún tipo de inconvenientes.

Tal como publicó LA NACION, algunas personas allegadas al hombre señalaron que por la aplicación de mensajería Whatsapp había dado indicios de que podía tomar una decisión trágica. Horas antes de su muerte en su estado de la red social tenía una foto con una gran explosión. Esto abona la principal hipótesis que se centra en que Medina podría haber provocado la caída del avión para dañar la fábrica donde había trabajado.

La fiscal a cargo de la investigación, Mariel Oliva, maneja una hipótesis de que el choque de la avioneta contra la sede de la empresa Air Liquide haya sido intencional. Los videos que trascendieron por las redes sociales muestran que la aeronave se dirige directo contra la planta. No parece que tuviera desperfectos técnicos, aunque esta versión está en pleno proceso de investigación.

El Aeroclub de Rosario publicó un comunicado este sábado: “El Aeroclub Rosario, ante los hechos de público conocimiento sobre el lamentable accidente ocurrido ayer 9 de agosto de 2024 alrededor de las 11.30 con una aeronave de nuestra flota, lamentamos con profundo dolor la pérdida del piloto fallecido en el accidente, quien era parte activa de nuestro club. Estamos a disposición de los familiares y amigos en este momento que a todos nos entristece”.

Asimismo, indicaron que están recolectando información junto con la Justicia para esclarecer los hechos.

Una expareja de Medina habló con Telefe Noticias y aseguró que “era una persona impredecible”, a pesar de que no mantenía contacto con él hace más de diez años. “Cuando me enteré de lo que había pasado fue por intermedio de una alumna y no pensé que se trataba de él. Sabía que él trabajaba ahí y que era piloto”, indicó.

