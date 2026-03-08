Atraparon a Chami, uno de los diez más buscados en el mapa del hampa de Rosario

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, a través de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), detuvo ayer a Alexis Emanuel Mendoza, alias “Chami”, de 31 años, uno de los prófugos de alto perfil que integraba la nómina de los “diez más buscados” en la provincia. El operativo de captura de Chami, señalado como un importante integrante de la banda de Los Menores, que en los últimos meses pasó a dominar el mapa del hampa en Rosario, se concretó en Alsina al 2900, de la ciudad de Rosario.

Sobre Mendoza pesaba un pedido de captura desde el 16 de mayo de 2025. Dentro del programa de recompensas, el gobierno de Santa Fe llegó a ofrecer 30 millones de pesos para quienes pudieran aportar datos certeros que permitieran la identificación y localización del prófugo. En 2018 Chami recibió una condena de 4 años y 6 meses por amenazas, lesiones, encubrimiento, homicidio en riña y portación ilegítima de arma de fuego.

“La priorización de la captura responde al riesgo que representa para la seguridad pública. Se trata de un miembro de relevancia dentro de la banda de Los Menores, referente de zona y muy violento”, señaló el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en relación con la detención de Mendoza.

Tras su captura en la vía pública, Mendoza fue llevado en calidad de detenido a la sede de la PDI para la realización de los trámites administrativos de rigor, previo a su traslado a una unidad penitenciaria de la provincia. Quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por causas relacionadas con el manejo de armas de fuego y como integrante de la banda de Los Menores.

Alexis Emanuel Mendoza, alias Chami, miembro de Los Menores detenido en Rosario Policía de Santa Fe

Capturas de alto perfil

La Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP) de la PDI es un cuerpo especializado que se encarga de localizar y detener a prófugos de extrema peligrosidad, especialmente narcos y sicarios vinculados al crimen organizado. Opera bajo el Bloque Interagencial de Capturas, un espacio que articula el trabajo de la Policía de Santa Fe, el Servicio Penitenciario, organismos de inteligencia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El objetivo de la UCAP es ejecutar operaciones de inteligencia criminal, patrullaje cibernético y despliegue táctico para capturar a los delincuentes más buscados. Depende de la PDI y está integrada por agentes con entrenamiento especializado, equipamiento tecnológico de última generación y capacidad para ejecutar tareas de inteligencia, investigación criminal y operativos tácticos.