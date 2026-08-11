Quién es Diego Storto, el abogado contra el que apuntó Facundo Moyano

Diego Storto quedó en el centro de la escena después de que Facundo Moyano hablara públicamente por primera vez sobre el escándalo que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, quien fue encontrada corriendo semidesnuda por las calles del barrio porteño de Belgrano el pasado 4 de agosto. Durante una entrevista televisiva que brindó este lunes por la noche, el exdiputado nacional cuestionó con dureza al letrado que había aparecido en los medios como abogado de la joven.

Storto es abogado penalista y tuvo intervención en distintas causas de fuerte repercusión pública. En su cuenta de Instagram se define como un “penalista de raza” y también señala que es hincha de Boca. Su nombre volvió a cobrar notoriedad durante las primeras horas del caso Moyano-Arizaga, cuando habló con los medios sobre el estado de la joven, el resultado de su examen toxicológico y el relato que, según sostuvo, ella le había brindado.

Este lunes por la noche, el exdiputado Facundo Moyano señaló que Diego Storto no tiene ninguna vinculación formal con la causa que lo involucra a él y a su pareja

Sin embargo, Moyano puso en duda su papel en el expediente. Al referirse a las versiones que circularon después del episodio, afirmó que se habían construido “teorías conspirativas” a partir de las declaraciones de dos abogados. Sobre uno de ellos, cuyo nombre evitó mencionar, dijo que se había presentado en la puerta de la Alcaldía como su representante y que había asegurado que Hugo Moyano le entregó US$250.000. Luego centró sus críticas en Storto y sostuvo que los medios continuaron consultándolo pese a que Arizaga ya había designado por escrito a otro abogado.

Durante la entrevista, se le consultó sobre el presunto diálogo que el letrado habría mantenido con Arizaga, cuyo contenido, según Storto, no coincide con la declaración posterior de la mujer de 23 años, que favoreció la situación de Moyano. “Storto dijo que la grabó y eso es ilegal. Por otro lado, Storto no es abogado formalizado dentro de una causa que ya está formalizada”, respondió el exdiputado.

Storto respondió a las críticas vertidas en su contra por parte de Facundo Moyano mediante una publicación en su cuenta de Instagram Instagram Diego Gustavo Storto

El entrevistador, Rodolfo Barili, señaló entonces que el penalista conocía a Arizaga desde antes, pero Moyano rechazó que ese vínculo le otorgara legitimidad para intervenir públicamente. También desestimó la versión que Storto había transmitido al canal Telefé, según la cual la joven no consumía drogas y comenzó a hacerlo durante su relación con él. “No importa escuchar a Storto, porque no tiene ninguna vinculación formal con Candela”, afirmó.

Tras la entrevista de Moyano de este lunes, Storto respondió por medio de una historia de Instagram. “La tranquilidad de hacer las cosas bien. Que este muchacho hable más de mí es un halago. Gracias por los mensajes de apoyo”, escribió.

Qué había dicho Storto sobre Candela Arizaga

En los primeros días posteriores al episodio, Storto fue presentado públicamente como abogado de Arizaga. El penalista aseguró que el examen toxicológico de la joven había detectado consumo de cocaína y afirmó que ella se encontraba “destrozada”, según contó LA NACION. También sostuvo que había pasado tres horas con Arizaga para tratar de reconstruir lo ocurrido durante las dos noches previas.

Storto se presentó en la causa de Arizaga como representante de la víctima bajo la figura de particular damnificado

“Ella me dijo que sintió miedo, que quiso irse y que escapó por la situación que estaba viviendo dentro del departamento”, declaró entonces. De acuerdo con su versión, la joven tenía todavía un relato “muy difuso” y se encontraba en estado de shock. Storto también aseguró que Arizaga no consumía drogas antes de iniciar su relación con Moyano, en enero, y consideró que no se había tratado de un consumo acordado.

El abogado informó además que se había presentado en la causa como representante de la víctima bajo la figura de particular damnificado y cuestionó el desarrollo de la investigación. Según manifestó, el allanamiento al departamento de Moyano se realizó varias horas después de que lo dispusiera el fiscal y, antes del operativo, una persona había ingresado al inmueble para retirar objetos.

El jueves siguiente al episodio que generó el escándalo, LA NACION informó que Storto dijo que había visitado a Arizaga en el hospital y que esa conversación había durado apenas tres minutos porque la joven todavía no se encontraba en condiciones de hablar en profundidad. Explicó que el encuentro se había limitado a conocer su estado de salud y evitó anticipar si ella impulsaría una acción penal contra Moyano. También pidió que no se la revictimizara y sostuvo que debía recuperarse antes de decidir los pasos que tomaría en la causa.

Storto fue abogado de la familia de Morena Verdi, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela

El letrado indicó en esa oportunidad que Arizaga ya había declarado ante una unidad especializada en violencia de género. Aunque afirmó haber tenido acceso a ese testimonio, decidió mantenerlo bajo reserva. Señaló que la joven había descripto una situación “ríspida” o “tensa”, pero aclaró que no recordaba que hubiera utilizado la palabra “violenta” y que ella no le había dicho personalmente que hubiese sido víctima de violencia de género.

De L-Gante al triple crimen de Florencio Varela

Antes de su intervención en el caso de Arizaga, Storto había participado en otros expedientes de amplia repercusión. Fue abogado de la familia de Morena Verri, una de las tres jóvenes asesinadas en el denominado triple crimen de Florencio Varela, junto con Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

En octubre de 2025, había señalada que todos los detenidos por el caso merecían la “pena de muerte”. Según su lectura, el móvil de los crímenes había sido un faltante de droga.

L-Gante fue defendido por Diego Storto (Fuente: Instagram/@lgante_keloke)

Storto también fue abogado de L-Gante en la causa en la que el cantante estuvo detenido durante más de tres meses por privación ilegal de la libertad agravada, amenazas y coacción agravada. En septiembre de 2023, como contó LA NACION, acompañó al músico cuando recuperó la libertad después de que el juez de Garantías Gabriel Castro dispusiera el cese de la prisión preventiva.

Días más tarde, luego de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes revocara esa resolución, el magistrado rechazó volver a detener al artista hasta que la decisión quedara firme. Storto explicó entonces que la libertad de su defendido no podía modificarse hasta que existiera un “doble conforme” por parte del Tribunal de Casación.

Diego Storto fue abogado de Natacha Jaitt Archivo

Otro de los nombres públicos a los que representó fue Natacha Jaitt. En abril de 2018, LA NACION informó que después de que la mediática se retirara intempestivamente de una declaración testimonial ante el fiscal Federico Delgado en los tribunales de Comodoro Py, el abogado renunció a continuar como su representante legal.