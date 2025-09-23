Desesperada búsqueda de Brenda, Morena y Lara, las jóvenes que desaparecieron el viernes en La Matanza

Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez el viernes en la rotonda de la localidad bonaerense de La Tablada Monseñor Bufano y Avenida Crovara. Sus celulares se apagaron a la misma hora el sábado por la noche y desde entonces llevan más de 72 horas sin hacer contacto.

Abuelo de la chica desaparecida

Según reconstruyó LN+, en base a la declaración de familiares, las tres chicas salieron de la casa de Morena en Ciudad Evita el viernes para encontrarse con una persona en esa rotonda de La Tablada. Imágenes de las cámaras de una estación de servicio cercana al lugar de la desaparición proporcionaron el único indicio de su paradero: una camioneta blanca. Según testigos, Brenda Morena Verdi y Lara se subieron a ese vehículo.

“No sé donde están”

De acuerdo con el abuelo de Morena, Antonio, las autoridades de la comisaría de San Justo le mostraron el video a su hija y ella logró confirmar sus identidades. Sin embargo, las cámaras, si bien documentaron el movimiento de la camioneta al salir de ahí, no alcanzaron a identificar su patente.

“Ellas supuestamente salían siempre en DIDI, pero dijeron: ”´No, anulalo, que nos vienen a buscar”, contó Antonio al móvil del LN+. Desde entonces, ignora su paradero. “No sé realmente dónde pueden estar”, lamentó.

Sabrina, la madre de una de las chicas sostuvo que ellas eran trabajadores sexuales. Según una versión, se iban a encontrar con una persona que les entregaría un 300 dólares a cada una. “Yo escuché que eran unos bolivianos”.

La investigación se encuentra en manos de la UFI Descentralizada N°2 de La Matanza.