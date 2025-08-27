Quién es Marcelo Corazza, el exproductor de GH acusado por trata y corrupción de menores

Este miércoles comienza el juicio contra exproductor de Gran Hermano Marcelo Corazza, acusado de corrupción de menores. El también ganador de la primera edición del reality en 2001 aseguró que es “inocente”, que se va a “defender” y señaló que quiere que “termine todo esto ya”.

Corazza ingresó a Gran Hermano a los 29 años como suplente, tras la renuncia del participante Gustavo Jordurcha. En aquel momento, era profesor de educación física y entrenador de rugby. Luego de consagrarse como ganador, se sumó al staff del canal Telefé como productor.

Detrás de cámara fue parte de numerosos proyectos del canal propiedad de la empresa Viacom como Mosca y Smith, El primero de nosotros, Bartender, La máscara y Pequeñas Victorias 2. Hasta el momento de su detención trabajaba en el departamento de locación y coordinaba parte de la producción en los debates de Gran Hermano, con cuyos participantes tenía numerosas fotos en su perfil de Instagram.

Corazza. instagram.com/marcelocorazza

Un episodio recordado que lo tuvo como centro fue la polémica cámara oculta que le realizó el programa Intrusos, en 2002. El ciclo conducido en ese momento por Jorge Rial buscaba exponer la homosexualidad de Corazza y, para ello, contrató a un joven para que le hiciera una propuesta sexual a la que el exparticipante de Gran Hermano se mostró receptivo.

Según contó Corazza en diálogo con La Once Diez, ese fue un quiebre en su carrera: ”Pasé por un mal momento pero desde el laburo, la contención y la familia seguí adelante, y teniendo ya más claro que no quería estar adelante de una cámara para nada, que esa no era mi meta en la vida”. Dicha emisión le valió un repudio generalizado a Rial, incluso por parte de miembros de la casa de Gran Hermano que habían tenido diferencias públicas con Corazza, como Gastón Trezeguet.

La causa contra Corazza

Corazza fue detenido y acusado de corrupción de menores. En un primer momento fue arrestado en 2023, pero luego lo liberaron. Además del exparticipante, también detuvieron a otras tres personas. Todos ellos fueron indagados por el juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48.

Marcelo Corazza trabajaba como productor en Telefé. Santiago Cichero/AFV

El juicio comenzará este miércoles en el Tribunal Oral Federal 3 de la ciudad de Buenos Aires. Se lo acusa a él y a Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti de “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.

La causa se comenzó a partir de la denuncia de dos personas de identidad reservada (actualmente mayores de edad) que dijeron haber sido víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años. Pero los testimonios se acumularon y se sumaron otros relatos de jóvenes que padecieron esta situación en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones. En el expediente de la causa consta la sospecha de que los abusos ocurrían en “autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios privados”.

La sospecha inicial es que Charpenet y Mermet estaban involucrados en la captación y explotación de los menores de edad y que Corazza fue mencionado como cliente por una de las víctimas en un caso ocurrido en 2001, tras haber ganado el reality. De todos modos, el 25 de octubre de 2023 se amplió el procesamiento por otro caso de corrupción de menores. En el expediente quedaron asentados diálogos de chat entre el imputado y la víctima en los que Corazza le requería el envío de videos personales con contenido sexual, según pudo constatar la agencia Télam en ese entonces.