Video: filas de hasta 13 kilómetros y fuertes demoras en General Paz tras un trágico choque en plena hora pico

La autopista Avenida General Paz sufrió importantes demoras, con filas de hasta 13 kilómetros, tras un trágico choque, a la altura de Parque Sarmiento, que involucró a un motociclista -de 45 años y efectivo de la Policía de la Ciudad de la comisaría vecinal 12A- que murió luego de perder el control del vehículo y caer sobre el asfalto en la banquina.

Accidente Panamericana

El SAME requirió la asistencia de un helicóptero de emergencia, pero los médicos constataron que la víctima, una vez que le hicieron tareas de reanimación, ya no tenía signos vitales.

Demoras en la zona

Según informó LN+, la congestión tras el accidente abarcó en plena hora pico 13 kilómetros y llegó hasta la ruta 3 en dirección a Río de la Plata.

Cerca de las 9 de la mañana, Autopistas del Sol informó en X que trabajaban “los peritos en el lugar”, y recomendaba evitar “la zona y circular “con precaución”. Sin embargo, una hora más tarde, comunicó que el tránsito sentido a Río de la Plata ya estaba liberado.

🗣️⚠️ #AlertaDeTránsito: 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗔𝗗𝗢 al tránsito 📌📍 Av. General Paz, KM 5. Altura Av de los Constituyentes. Sentido a Rio de la Plata. Circule con precaución. #AuSol #VillaMartelli https://t.co/0gWDqNE5WE — AUTOPISTAS DEL SOL (@AuSol_AR) August 27, 2025

Desde las redes sociales, los usuarios de la General Paz advirtieron sobre los problemas para transitar debido al “caos” en la zona y se quejaron por las demoras con furia: “Más de hora y media”, “Explotada la General Paz”, o “Hay que penderla fuego”.

El accidente fatal

Un motociclista de 41 años, efectivo de la Policía de la Ciudad, falleció poco antes de las 6 de la mañana de este miércoles en la avenida General Paz tras perder el control de su rodado y caer hacia la banquina. Por el incidente vial, que tuvo lugar sentido al centro porteño a la altura de Parque Sarmiento, se registraron importantes demoras en la autopista, con dos carriles habilitados en plena hora pico.

Según pudo saber LA NACION, el personal policial fue movilizado al lugar a las 05.35. Los efectivos pudieron establecer que una moto estaba tirada contra la banquina de la General Paz. De acuerdo a las fuentes, se pudo determinar que la víctima era un inspector de la Policía de la Ciudad de la comisaría vecinal 12A que se trasladaba a tomar servicio que perdió el control del rodado y cayó al asfalto.