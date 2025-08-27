Qué dijo Marcelo Corazza en Intrusos, antes del juicio

Marcelo Corazza habló un día antes del juicio en su contra, donde se lo acusa de corrupción de menores. En ese contexto, el primer ganador de Gran Hermano y productor de televisión aseguró que es “inocente” y que se va a “defender”. También señaló quiere que “termine todo esto ya”.

Cuando la cronista de Intrusos le preguntó cómo se prepara para el juicio, Corazza afirmó: "Me voy a defender donde me tengo que defender, que es la Justicia“. En ese sentido, señaló que piensa contar su vida ante el tribunal. “Soy inocente, así que ir a defenderme. Yo no me defendí nunca hasta ahora”, detalló.

Marcelo Corazza habló antes del juicio: "Soy inocente"

Luego se le preguntó sobre qué esperaba para después del juicio, si quería volver a su trabajo en Telefe o si quiere un cambio. Ante este interrogante, el exhermanito quedó dubitativo. “No lo he pensado. Sí, quiero que termine todo esto ya, que termine todo este mal momento ya”. Luego, reiteró su inocencia y afirmó que lo probará ante la Justicia.

Finalmente, le preguntaron cómo estaba, a lo que Corazza respondió: “Estoy, estoy tratando, apoyado por mi familia, por mis amigos, por la gente que me conoce. Estoy recuperándome”.

Qué se sabe del juicio contra Marcelo Corazza por corrupción de menores y trata

El juicio contra Marcelo Corazza por corrupción de menores y trata iniciará en la mañana de hoy en el Tribunal Oral Federal 3 de la ciudad de Buenos Aires. Se lo acusa a él y a otras tres personas ―Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti ― de “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.

Marcelo Coraza fue ganador de la primera edición de Gran Hermano y trabajaba como productor en Telefe Santiago Cichero/AFV

La causa se comenzó a partir de la denuncia de dos personas de identidad reservada (actualmente mayores de edad) que dijeron haber sido víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años. Pero los testimonios se acumularon y se sumaron otros relatos de jóvenes que padecieron esta situación en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones. En el expediente de la causa consta la sospecha de que los abusos ocurrían en “autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios particulares”.

La sospecha inicial es que Charpenet y Mermet estaban involucrados en la captación y explotación de los menores de edad y que Corazza fue mencionado como cliente por una de las víctimas en un caso ocurrido en 2001, tras haber ganado el reality Gran Hermano. De todos modos, el 25 de octubre de 2023 se amplió el procesamiento del exhermanito por otro caso de corrupción de menores. En el expediente quedaron asentados diálogos de chat entre el imputado y la víctima en los que Corazza le requería el envío de videos personales con contenido sexual, según pudo constatar la agencia Télam en ese entonces.

Marcelo Corazza fue detenido por unos meses después de ser acusado de corromper menores

Inicialmente, el productor del Canal de la Familia recibió prisión preventiva en marzo de 2023, pero se le concedió la excarcelación meses después, incluso cuando se había ampliado su procesamiento. Tras dos años, empieza el juicio que determinará si es culpable o no.