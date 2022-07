Reclaman justicia por el asesinato frente a un shopping y piden bajar la edad de imputabilidad

MAR DEL PLATA. – En la intersección de Rawson y Sarmiento, frente al shopping, el padre de la víctima señaló la vereda de enfrente. “En esa esquina lo apuñalaron, ayúdenme a terminar con esta basura”, dijo Luis Mora, decidido a hacer justicia por el asesinato de su hijo Martín, en un reclamo que incluye el pedido de una pena de prisión perpetua para los autores del homicidio y el proyecto de sumar adhesiones para que se modifique la legislación y a edad de imputabilidad baje de 16 a 12 años.

Dos menores de 13 y 14 años, alojados en un Centro de Detención de Batán, están involucrados en este crimen por el que están detenidos y procesados Julio César Bibbó y su pareja, Marilyn Vera González, el primero como autor material de las seis puñaladas re recibió el cuerpo de la víctima, y ella, como coautora.

Familiares y amigos de Martín Mora Negretti, con acompañamiento de vecinos, concretaron la manifestación en el mismo lugar en que el 17 de junio pasado se cometió el asesinato. “Por primeva vez vengo a pisar la sangre de mi hijo para pedir justicia”, dijo Mora a LA NACION y pidió que se baje la imputabilidad a 12 años. “España, Rusia e Inglaterra ya lo tienen desde 9 o 10 años”, comentó el padre de la víctima.

A Mora Negretti lo mataron la noche que había salido con su novia y otra pareja para celebrar su cumpleaños número 30. Esperaban por un colectivo o taxi frente al Shopping Aldrey cuando desde un séptimo piso comenzaron a lanzarles bolsas con agua. Eran tres adolescentes, con los que a distancia trabaron una discusión.

Marcha por Martín Mora Negretti, el joven asesinado en Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

La reacción de Bibbó, Vera González y dos de los menores fue bajar los siete pisos para amenazara Mora Negretti, su novia y la pareja que las acompañaba. Los agresores bajaron armados, según se constataría luego con cámaras de seguridad. El mayor está acusado de aplicar seis puñaladas a quien resultaría víctima fatal.

Luis Mora anticipó que se dedicará a pleno a buscar que diputados y senadores trabajen sobre la baja de la edad de imputabilidad. “Los aplaudiré o los putearé”, dijo, y aseguró que en esa iniciativa trabajan los diputados Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador) y Cristian Ritondo (Juntos por el Cambio).

El ataque mortal

El fiscal Leandro Arévalo está al frente de la investigación. Si bien en principio trascendió que el ataque fue protagonizado por tres adolescentes de 14 y 15 años, los videos logrados permiten establecer que fue Bibbó el que atacó y González quien regresó al departamento con arma blanca en mano. Dos de los menores los acompañaron en la agresión y el tercero se quedó en la vivienda, cuidando a sus primos, hijos de la pareja hoy privada de libertad.

“Mi hija se defendió con su mochila de las puñaladas que le lanzaban, no lo podía creer cuando veía los videos”, dijo Daniel Mastragostino, padre de María Eugenia, novia de Mora Negretti. “Ella trabaja a dos cuadras de donde la mataron y vive asustada de cruzarse con los atacantes si los sueltan”, destacó.

A la marcha se sumaron vecinos de la zona que hace tiempo se manifiestan sobre situaciones de inseguridad en el barrio de la ex terminal ómnibus, escenario de la actual “zona roja” de la ciudad que el municipio ahora quiere derivar a un sector del distrito donde no afecte a los frentistas. Algunos de los residentes del lugar no descartan que los autores de este crimen estén relacionados con venta de drogas y presencia de delincuentes detrás de la prostitución.

Familiares y amigos de Martín Mora Negretti reclaman justicia Mauro V. Rizzi - LA NACION

Luis Mora dejó su queja por falta de colectivos, taxis y remises durante las noches y madrugadas en la ciudad, motivo por el que cree que su hijo, novia y amigos debieron permanecer en la calle y en riesgo más tiempo del necesario. También apuntó contra la falta de seguridad, la inacción de la Policía Federal que tiene su sede a 150 metros de la escena del crimen y la ausencia de gestos de acompañamiento de parte del gobierno provincial.

“En esto me va la vida y todo lo que haga de aquí en más será para que no maten a más chicos como Martín”, aseguró el padre de la víctima y advirtió a que lo que le pasó a su hijo “tiene que significar un cambio, porque él no puede ser una estadística más”.

Este reclamo por Mora Negretti se sumará a otro más amplio durante la manifestación convocada para este jueves en Mitre y Luro, a 100 metros del palacio comunal, convocada por la Asociación de Víctimas del Delito y Tránsito. La fecha recuerda el asesinato de Franco Dagatti, baleado hace 19 años durante un robo al local de fotografía de su padre. “Verdad y Justicia” es la consigna de la convocatoria.