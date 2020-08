Recoleta: volvieron a robar el busto de José Ortega y Gasset

Denuncian en Recoleta el robo del busto del filósofo español

Desde que comenzó la cuarentena se reportó una ola de robos de bronces que afecta tanto a los monumentos como a la entrada de casas y edificios. En esta ocasión, la Fundación Ortega y Gasset Argentina (FOGA) denunció el robo del busto del filósofo español, ubicado en una plazoleta en el barrio porteño de Recoleta.

Mediante las redes sociales, la fundación expresó: "Hoy compartimos una lamentable noticia. Quintana y Ayacucho: ¡Volvieron a robar el busto de Ortega, frente a lo que fue su residencia!".

Sin embargo, no es la primera vez que sucede. El hecho en esta oportunidad ocurrió el pasado 11 de agosto, pero en realidad la estatua original de bronce había sido sustraída en 2016. Luego, tras sucesivos pedidos de parte de FOGA, el gobierno de la Ciudad repuso el busto de Ortega y Gasset.

Desde la fundación también explicaron que, esta vez, el hurto "se trató de una resina patinada que imitaba bronce", un material de poco valor comercial. "Los maleantes no se llevaron un gran botín ya que este busto, precavidamente, era de resina patinada. no de bronce. Esta vez no resultó como esperaban", escribieron en Twitter.

Este robo se suma a otros ya denunciados durante la cuarentena, que fueron desde picaportes y porteros eléctricos hasta un pasamanos de la Iglesia San Nicolás de Bari y una placa vinculada a Jorge Luis Borges, principalmente en el centro porteño.

Asimismo, el vandalismo también continuó en otros barrios de la ciudad, donde decapitaron figuras de bronce, manijas, herrajes y revestimientos de las paredes. Ante estas situaciones, la Policía de la Ciudad implementó un nuevo sistema de vigilancia preventivo.