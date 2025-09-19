Refuerzan la seguridad alrededor de la villa La Cava con cámaras inteligentes

El aporte de la tecnología resulta una herramienta clave para la prevención del delito. Y en ese sentido, un área caliente de la zona norte del conurbano será monitoreada con un sistema de videovigilancia inteligente, que permitirá disminuir el tiempo de reacción de las fuerzas de seguridad frente a una situación anormal. Más allá del uso de cámaras de última generación, la villa conocida como La Cava también tendrá reforzado sus alrededores con el apoyo de fuerzas federales.

Según informó el municipio de San Isidro, dentro del programa que permitió la instalación de más de 100 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, se establecieron en las cercanías de ese asentamiento multisensores (integrado por cuatro cámaras y un domo en solo dispositivo) que graban con una definición 4K, y cuentan con zoom de 200 metros, sensores de sonido para detectar balas o roturas de vidrios, y un procesamiento avanzado de imágenes mediante IA para el reconocimiento detallado de personas, vehículos y matrículas.

Hasta el momento, ese perímetro solo tenía cobertura con equipos analógicos, cuya escasa definición dificultaba el trabajo de prevención del delito que se apoya en el centro de monitoreo.

Las nuevas cámaras se instalaron en las calles Neyer, José Ingenieros, Guillermo Hudson, Tomkison, Jorge Newbery, Billinghurst, Ada Elflein, Riobamba, Gervasio Posadas, Juan Clark y en la avenida Andrés Rolón. En ese perímetro funcionan, además, sistemas para la lectura de patentes.

La expectativa de las autoridades es sumar otras 2100 cámaras en los próximos meses, para llegar a contar con 2646 dispositivos de videovigilancia en ese distrito de la zona norte.

“El municipio en un trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación que lidera Patricia Bullrich, intensificó los operativos de saturación con efectivos de la Gendarmería y Policía Federal, que realizan controles en los accesos y por los pasillos interiores de La Cava. Esto se suma a la una nueva base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) con 80 agentes que se distribuyen unos 20 por turno, que es una nueva especialidad de las Fuerzas Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, detallaron los funcionarios de San Isidro.