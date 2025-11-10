Choque en Lanús: “El conductor nunca da señales de modificar la dirección”, analizó un especialista

El sábado a la tarde en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen (exPavón) y 25 de mayo, a metros de la estación de trenes del ferrocarril Roca de Lanús, un Renault Logan embistió por la espalda a tres mujeres. Las imágenes del accidente fueron analizadas en LN+ por el licenciado en Accidentología vial, Fernando González. “El conductor nunca da señales de modificar la dirección del auto”, sostuvo el especialista.

LN+: Federico Gonzalez, licenciado en Accidentologia vial

“Aunque no exista una reglamentación que lo impida, conducir en ojotas está completamente desaconsejado”, sostuvo González, en relación al calzado que llevaba puesto el conductor de 37 años. “Por eso, la única forma de hacer una contravención por manejar con ojotas es que se arrastre alguna otra falta que agrave la situación”, aclaró.

En palabras de González, “el sector de los pies es clave. Se lo puede asociar al factor femenino, que normalmente usan tacos o sandalias. Pero los hombres también: una costumbre que muchos conductores hacen es, por ejemplo, al salir de un partido de fútbol, manejar descalzos”.

¿Una maniobra intencional?

Consultado sobre el accionar del conductor, González apuntó: “Lo que se va a discutir con los peritos de la investigación son las señales que da el vehículo antes de las colisiones”. “En las imágenes se ve claramente que, antes del primer impacto, el brazo izquierdo del conductor está relajado”, analizó el especialista.

“Si estamos ante una situación de inminente peligro frente al volante tenemos, en promedio, menos de un segundo de reacción. Aunque no lo queramos nuestro cuerpo se va a agarrar de lo que pueda”, subrayó González.

Impresionante arrollamiento en Lanús: atropelló a tres mujeres que cruzaban una avenida

Desde la experiencia del licenciado en Accidentología vial, “el auto va en línea recta, ni a la derecha ni a la izquierda. Se dirige hacia donde no se debería dirigir: el enrejado de la calle”.

Pese a evidenciar una intención premeditada, González remarcó que “la circunstancia del tránsito y de la zona obligan a los peatones a no cruzar por ahí. Y esto juega a favor del conductor”.

Al momento de brindar una hipótesis, el especialista deslizó: “En estos casos suele percibirse un factor importante: la fatiga. También llamado microsueño, es decir, lapsus momentáneos que le dan el cerebro, producto de conducir durante mucho tiempo en rutas conocidas”.

Cómo sigue la investigación

Luego del siniestro, el personal policial de la Comisaría 1ª de Lanús detuvo al automovilista, imputado por el delito de lesiones culposas. Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Evita de Lanús, donde permanecían internadas. El primer test de alcoholemia realizado al conductor arrojó un resultado negativo.