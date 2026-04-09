Era la tercera vez en ocho meses que los mismos delincuentes irrumpían en el mismo local de venta de sushi de Palermo. “¡Dame la plata que tenés en la caja, si no te mato!”, gritó uno de los ladrones. Se apoderaron del dinero de la recaudación del día y de una cartera, y escaparon.

Eso fue a las 22.40 del 22 de enero de 2018. Pero la seguidilla de asaltos en Otaku Sushi, situado en Uriarte al 2100, Palermo, había comenzado el 7 de mayo de 2017. También de noche. En aquel primer golpe participaron cuatro ladrones: tres hombres y una mujer.

Robaban locales de sushi en Palermo y Villa Devoto: fueron identificados por un cotejo de rostros

El segundo robo fue el 6 de agosto de 2017. Esa vez fueron tres los delincuentes que ejecutaron el plan criminal.

Tras nueve años del primer robo, detectives policiales y judiciales lograron identificar a dos de los delincuentes que participaron en esos tres robos en Palermo. El avance de la investigación se consiguió a partir del análisis de los videos de los asaltos en Otaku Sushi y los peritajes de cotejo de rostro con los que se pudo identificar a los sospechosos, según informó la Procuración General de la Nación en su portal de noticias judiciales www.fiscales.gob.ar.

Robaban locales de sushi en Palermo y Villa Devoto: fueron identificados por un cotejo de rostros

El fiscal federal Leonel Gómez Barbella, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº32, pidió que Nicolás Durante, de 42 años, y Maximiliano Faeda, de 27, sean juzgados por los robos.

“Se encuentran plenamente reunidos todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo que la ley sustantiva requiere para su configuración. Así, en cuanto al aspecto objetivo, debe recalcarse que los imputados se apoderaron de los bienes pertenecientes a las víctimas, que les resultaban ser ajenos, ejerciendo para ello violencia e intimidación en su contra. En el caso concreto, la violencia requerida por el tipo se configura en el momento en que los imputados exhiben un arma de fuego a los damnificados”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio al que tuvo acceso LA NACION.

Robaban locales de sushi en Palermo y Villa Devoto: fueron identificados por un cotejo de rostros

De la investigación también participaron la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), a cargo del fiscal José María Campagnoli, y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), conducida por Romina del Buono.

Nicolás Durante también fue acusado de un robo ocurrido en un local de Fabric Sushi de Villa Devoto. El golpe en el comercio situado en Beiró al 3200 −del que participaron otros ladrones aún no identificados− ocurrió en febrero de 2018. La banda se alzó con un botín de 21.197 pesos de la recaudación, un reloj, una billetera con documentación, tarjetas, dinero y el Ford Fiesta de uno de los comensales, entre otras pertenencias.

“Con las pruebas reunidas, el fiscal Gómez Barbella solicitó las detenciones y declaraciones indagatorias de los imputados. Tras ser indagados, el juez Fernando Caunedo dispuso los procesamientos −que fueron confirmados por Cámara del Crimen−. Posteriormente, la fiscalía presentó el requerimiento de elevación a juicio de la investigación contra Durante y Faeda como coautores del delito de robo agravado por haber sido cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por su comisión en poblado y en banda. Así, Durante deberá responder por cuatro hechos, mientras que Faeda lo hará por tres", se explicó en www.fiscales.gob.ar.

El fiscal Gómez Barbella también pidió que Durante sea juzgado por encubrimiento agravado por ánimo de lucro y resistencia a la autoridad.

Según el expediente judicial, se le adjudica haber circulado en un auto robado y haber intentado eludir a la policía cuando terminó detenido, el 16 de enero pasado, en el barrio porteño de Liniers.

El vehículo −un Chevrolet Cruze− había sido robado el 27 de noviembre de 2025 en Mataderos. Las víctimas fueron un matrimonio que estaba con su bebé de un mes.

Según el requerimiento de elevación a juicio, la investigación se inició cuando personal de la División Investigaciones Comunales 6 de la Policía de la Ciudad, que realizaba tareas en la zona, observó un Chevrolet Cruze con dominio presuntamente adulterado que era buscado por otro hecho delictivo. El vehículo se encontraba detenido en la calle Zequeira, entre Oliden y Murguiondo.

Al advertir la presencia policial, un sospechoso −luego identificado como Durante− abordó el vehículo y se dio a la fuga, lo que dio lugar a una persecución.

El delincuente circuló de contramano varias cuadras hasta que chocó contra un árbol en Albariño al 500.

En ese lugar descendieron todos los ocupantes del coche y huyeron a pie, aunque el conductor pudo ser detenido tras una persecución de unos pocos metros. Dentro del auto −que llevaba colocada una patente distinta de la que le correspondía y tenía los grabados de sus cristales de chasis y motor adulterados− se secuestró una mochila negra, un teléfono celular, barras de hierro, precintos, linternas, las dos chapas patentes originales pertenecientes al vehículo que conducía y documentación correspondiente a otro vehículo, informó el citado sitio de noticias.