Robó una bici, se arrepintió y la devolvió con un pedido de disculpas

La Policía Departamental de Quimilí, en Santiago del Estero, investiga un hecho inédito. Según el relato de la víctima, una joven médica de 28 años, alguien le hurtó la bicicleta de la puerta de su casa y, luego de que ella pidiera colaboración en las redes sociales, el mismo ladrón que se la había robado, se la devolvió.

Pero eso sí, el delincuente le dejó además una carta pidiéndole disculpas.

La protagonista de esta historia es Catalina Parodi; ella vive en la localidad rural de Quimilí a 220 kilómetros de la capital santiagueña y este lunes, promediando el horario de la siesta, escribió en su cuenta de Facebook: "Me sacaron de mí casa la bicicleta si alguien sabe algo por favor me avisa, cualquier información que tengan. Si pueden compartir también me ayudarían. ¡Desde ya muchas gracias!".

No se sabe si el mensaje de Catalina fue leído directamente por el ladrón o alguien le hizo llegar el pedido, pero lo cierto es que, a las pocas horas, una persona tocó la puerta de la casa de la médica y cuando abrieron, no había nadie, solo la bicicleta que había sido robada, y una sorpresa: una carta.

"Hola, disculpá, no volverá a pasar, era por necesidad, gracias", decía la nota, escrita a mano en letra imprenta mayúscula, que estaba colocada en el asiento de la bici robada, una mountain bike en buenas condiciones.

"Apareció mí bicicleta, la dejaron en la puerta de casa con una notita. Te perdono de todo Corazón y agradezco que me hayas devuelto la bici... Pido a Dios que te bendiga y puedas dejarte ayudar. Muchísimas gracias a Todos los que compartieron la foto. Dios y nuestra Madre los bendigan", agradeció Catalina poco después.