Video: las imágenes de los enfrentamientos entre los trapitos y la policía en Quilmes

La Policía bonaerense dispersó este lunes a un grupo de “trapitos” frente al Palacio Municipal de Quilmes durante la mañana, en la intersección de las calles Alberdi y Paz. Los manifestantes protestaron contra un proyecto de ley local que busca regular la actividad en el distrito. La jornada terminó con una mujer bajo arresto y denuncias por agresiones físicas.

Los miembros del cuerpo legislativo local debatieron un proyecto para regular el estacionamiento medido. Los representantes de los cuidacoches iniciaron los disturbios en la puerta del edificio comunal. Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial informaron a LA NACION que una mujer arrojó piedras contra los efectivos y el personal policial concretó su detención.

Las grabaciones que circulan en redes sociales muestran a un numeroso grupo de personas enfrentándose con la policía bonaerense. El personal de seguridad privada de la municipalidad también intervino en los accesos. El gobierno local denunció que algunos manifestantes ingresaron por la fuerza al edificio. Los disturbios afectaron el tránsito en la zona céntrica durante varias horas. Los manifestantes expresaron su rechazo a los cambios en el sistema de cobro por el uso del espacio público.

Origen del conflicto en Quilmes

La gestión de la intendenta interina Eva Mieri impulsa esta normativa. Mieri asumió el cargo en reemplazo de Mayra Mendoza. Las autoridades municipales señalaron que la iniciativa responde a las denuncias de los vecinos, que reportaron inconvenientes constantes con la actividad de los cuidacoches en los barrios. El plan integral busca ordenar el estacionamiento y mejorar la circulación vehicular.

Consultadas por este medio, fuentes oficiales explicaron la modalidad del nuevo sistema: “Lo que hoy se está haciendo en el Concejo Deliberante es votar una ordenanza para llamar a licitación donde, entre otros puntos, se establece que se van a contemplar a los trabajadores o cuidacoches preexistentes, o sea, los que estén en blanco y tengan obra social”.

Desde el municipio de Quilmes agregaron: “Lo que no se va a hacer, y que es lo que quiere el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), es adjudicar directamente a una cooperativa para hacer ese trabajo”. “La decisión es llamar a licitación para que aquel que esté en condiciones de cumplir con el pliego pueda presentarse libremente”.

La denuncia de Grabois

Juan Grabois cuestionó el accionar de la intendencia a través de su cuenta en la red social X y calificó la situación como una represión contra trabajadores en el marco de una protesta social. Según sus palabras, el Concejo Deliberante trata una privatización amañada del servicio. Grabois exigió la libertad de una mujer: “Además de reprimir a los manifestantes detuvieron a Amanda que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad”.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Grabois y los cuidacoches se declararon en estado de movilización y alerta. Según el gremio, el proyecto unifica el estacionamiento medido con la gestión de fotomultas y balanzas. Los manifestantes sostienen que esto conforma una unidad de recaudación privada que escapa al control municipal directo. La organización señaló tras una asamblea: “La ordenanza plantea entregar la gestión del espacio público y la recaudación de multas a un privado con antecedentes judiciales, en lugar de priorizar la gestión estatal o cooperativa”.

Apoyo del sector gastronómico a la regulación nocturna

La Cámara Gastronómica de Quilmes comunicó una postura favorable al proyecto. “Se destaca el apoyo a la implementación y regulación del estacionamiento medido en horario nocturno en las zonas donde se concentran los locales gastronómicos. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la organización del espacio público, optimizar la circulación vehicular y promover una convivencia armónica entre vecinos, comerciantes y quienes visitan el polo gastronómico nocturno”.

