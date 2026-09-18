Robo de datos biométricos: seguirá presa la funcionaria judicial acusada de integrar una banda que lavó $27 mil millones

La funcionaria judicial Albertina Mangini seguirá detenida en la causa judicial donde se investiga a una banda delictiva que ofrecía dinero para escanear ojos y así, con los datos biométricos, abrir cuentas en billeteras virtuales para ser utilizadas para direccionar la recaudación de casinos online clandestinos. Se sospecha que la organziación criminal habría lavado más de 27 mil millones de pesos.

En las últimas horas el juez de Garantías de La Plata Agustín Grispo hizo lugar a lo solicitado por la fiscal Betina de Lacki y dictó la prisión preventiva para Mangini, de 44 años, y para otros dos sospechosos.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes con acceso al expediente. Hasta que fue imputada en la causa, Mangini cumplía funciones en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados del Ministerio Público Fiscal bonaerense. Tiene el cargo de secretaria de primera instancia.

“Las probanzas colectadas permiten justificar que, al menos, desde noviembre de 2023 y, al menos, hasta junio de 2024 un grupo organizado de personas con división funcional de roles, mediante acuerdo tácito o expreso, tomaron parte de modo permanente y con voluntad de integrarla una estructura criminal autosuficiente destinada a la explotación del juego clandestino y a la posterior legitimación de activos provenientes de dicha actividad ilícita”, sostuvo el magistrado en una resolución firmada en las últimas horas.

Mangini fue detenida el 13 de agosto pasado. Está alojada en Alcaidía Departamental La Plata Roberto Pettinato. Sobre la funcionaria judicial, el juez Grispo sostuvo que “desarrolló una intervención concreta, consciente y reiterada en la captación de personas cuyas identidades, datos personales y biométricos fueron posteriormente utilizados para la instrumentación y operación de cuentas digitales incorporadas al circuito bajo lupa”.

El dinero secuestrado en uno de los allanamientos PFA

Los abogados defensores de Mangini, Alfredo Gascón y Miguel Molina, habían solicitado que el magistrado rechazara el pedido de prisión preventiva pedida por el representante del Ministerio Público Fiscal.

Molina fundamentó el pedido en la inexistencia de riesgos procesales para la investigación y sostuvo que Mangini no tiene antecedentes penales condenatorios y que la causa comenzada en 2024 “fue instruida con absoluta libertad sin injerencia de la encartada, ni entorpecimiento alguno”.

El letrado también habló del estado de salud de su asistida. “Molina hincapié en el deterioro psicofísico en tanto pesa 45 kilos y el riesgo de vida a partir de las ‘ideas suicidas’ que ésta habría manifestado”, explicó el magistrado al hacer referencia a lo solicitado por la defensa de Mangini.

El juez Grispo también dictó la prisión preventiva de Ignacio Marchioni, que estuvo investigado en la causa donde está bajo la lupa la financiera Sur Finanzas, ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de Mauro Perrotta.

Los tres están imputados por los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos, lavado de activos agravado por la habitualidad y por ser cometido como miembro de una asociación.

Según explicó el juez en su resolución, Mangini “valiéndose de su cargo como secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial de La Plata, y a cambio de una contraprestación económica, abordó a personas sometidas a supervisión judicial o en situación de extrema vulnerabilidad económica, citándolas, al menos, en un bar y, a cambio de sumas de dinero cercanas a los $80.000 y mediante el uso de los terminales de telefonía móvil proporcionados por los proveedores, conjuntamente con personas aún no individualizadas pero integradas a la maniobra que les tomaron las fotografías y capturas biométricas, participó en la apropiación ilegal de su identidad digital y biométrica para proceder a la apertura de diversas cuentas en plataformas y billeteras virtuales sin el consentimiento pleno de las víctimas, realizando un uso espurio de sus datos”.

Mangini fue detenida por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) PFA

Como informó LA NACION en su momento, la investigación, a cargo de la fiscal de Lacki comenzó con la denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados. En su presentación, la mujer dijo que le habían ofrecido 80.000 pesos por el escaneo de sus ojos, pero que solo le habían pagado $40.000.

“Detrás de ese trámite de pocos minutos [el escaneo de los ojos] se escondía una maquinaria financiera capaz de convertir la identidad de una persona vulnerable en una cuenta recaudadora de millones de pesos”, dijeron a LA NACION fuentes del caso.

Los tres sospechosos habían sido detenidos por detectives de la División Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) en allanamientos hechos en las ciudades de La Plata, Quilmes y Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, y en La Falda, en Córdoba.

En los procedimientos se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR, dos discos rígidos y otros dos extraíbles, 2.787.440 pesos, 3300 dólares , 3490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong, explicaron fuentes del caso.

Mangini ingresó en el Ministerio Público bonaerense en junio de 2009. Su primer destino fue una fiscalía de Saladillo.

Mangini está suspendida en sus funciones desde febrero de 2025, cuando quedó imputada en la investigación que lleva adelante la fiscal de La Plata Betina Lacki.

“La suspensión se renueva cada 90 días. Ahora con su detención y llamado a indagatoria se dispuso una nueva suspensión hasta que dure el proceso penal”, habían dicho a LA NACION fuentes de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General bonaerense cuando se hizo pública su detención.

Antes de estar en la oficina de coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y el Patronato de Liberados, cumplió funciones en distintas fiscalías dependientes de la Fiscalía General de La Plata.

En su fallo, el magistrado indicó que se le tiene que pedir a la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cupo para que Mangini, Marchioni yPerrotta sean alojados en una cárcel.