Robo insólito en un lavadero: se hizo pasar por el dueño, pagó y se llevó el auto

Dejó el auto en un lavadero, volvió a su casa y le pidió a su novio que fuera a buscarlo. Cuando el hombre se apersonó, los empleados le dijeron que otra persona se había llevado el vehículo. Así fue cómo Delfina se enteró del insólito robo de su Citröen C3. Un móvil de LN+ fue hasta el barrio porteño de Liniers, donde ocurrió el hecho, para conversar con el propietario del lugar.

LN+: insolito robo en un lavadero

“Fue rarísimo. En 30 años de servicio esta es la primera vez que ocurre algo así”, manifestó Jorge. Según el dueño del lavadero, “Delfina no es una clienta habitual, pero jamás se nos ocurriría poner en dudas sus palabras”.

En los registros de la cámara de seguridad, el ladrón muestra una actitud pacífica e imperturbable. Para subirse al auto solo le bastó pagar los $20.000 del servicio. El vehículo aún sigue sin aparecer.

Consultado sobre cómo fue la reacción del cliente, Jorge reconstruyó: “Lo atendí yo. Le pregunté a uno de los chicos que trabaja acá y el me dijo que 20 minutos antes había entregado ese Citröen C3 a otra persona“.

Al percatarse del delito, tanto las víctimas como los empleados del lavadero radicaron la denuncia en la Comisaría N° 9 de Liniers. Según el testimonio de otros vecinos de la zona, esta práctica viene creciendo y el alerta ya circula en muchos lavaderos de autos del barrio.