Video: así fue el momento en el que cuatro delincuentes abordaron a una mujer y sus dos hijos para robarle el auto

El lunes a las ocho de la noche sobre la calle Talcahuano al 34, en Villa Madero, zona oeste del conurbano bonaerense, Carla estacionó en la puerta de su hogar. Arriba del auto dejó a su hijo más chico, de 8 años, a la espera de que el mayor, de 10, suba para ir a su clase de fútbol. Antes de arrancar, la madre y los menores fueron abordados por cuatro delincuentes, quienes forcejearon con la mujer y se llevaron el Peugeot negro.

Asi fue el robo pirana en Villa Madero

“Justo cuando estaba cerrando las puertas aparecieron los delincuentes”, manifestó Carla en un móvil de LN+. “Me pidieron las llaves, que yo creí que eran las de mi casa, pero después me di cuenta que hacían referencia a las del auto”, agregó la víctima.

Según la mujer, “en el momento del robo, mi hijo más chico estaba en el asiento de atrás. Los ladrones me decían que ya había salido, pero se referían al más grande, porque no habían visto al otro”. “Entonces intentaron arrancar, pero yo los pude frenar, hasta que lo saqué”, aseguró Carla en relación a esos segundos de angustia.

Al ser consultada por las referencias de los ladrones, Carla aseguró: “No vi si estaban armados, pero se los veía chicos: no tenían más de 20 años”. Los delincuentes finalmente le robaron el auto y huyeron. El rodado apareció horas más tarde en Villa Lugano. Las autoridades detuvieron solo a un integrante de la banda, cuya identidad no fue revelada.