Rombo Sur: operativos para combatir la quiniela ilegal

En una serie de allanamientos contra el juego clandestino, la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño desmantelaron agencias de quiniela ilegal que funcionaban bajo la fachada de quioscos y otros comercios legales.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Lotería de la Ciudad y del Ministerio Público Fiscal porteño.

Los operativos fueron ordenados por el juez en lo penal, contravencional y de faltas Nicolás Repetto a pedido del fiscal Juan Rozas, a cargo de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA).

Los operativos simultáneos se hicieron en el marco del denominado Operativo Rombo Sur.

Fuentes de la causa dijeron que en los procedimientos, que se realizaron en comercios de la zona sur de la ciudad, se secuestró “material vinculado a la actividad ilegal, documentación de interés para la causa y teléfonos celulares utilizados en la operatoria investigada. Además, una persona fue detenida y quedó a disposición de la Justicia”.

Desde Lotería de la Ciudad, conducida por Jesús Acevedo, sostuvieron que este tipo de operativos “reafirma el compromiso de promover un sistema de juego seguro, transparente y responsable”.