Rosario: la Policía les allanó la casa por error y sus hijos se escondieron abajo de la mesa

La niñera y dos hermanos, un nene y una nena menores de edad, estaban en el comedor cuando de repente se escucharon ruidos en la puerta. Con nervios, cuando la mujer logró abrirles y los niños se escondieron abajo de la mesa por el miedo, ingresaron al domicilio encapuchados y con armas policías que venían a hacer un allanamiento. La niñera quedó con las manos arriba y arrodillada. Después, mientras los agentes inspeccionaban la casa, fue a abrazar a los nenes y esperar a que terminara el procedimiento.

La escena quedó registrada en la cámara de seguridad de la vivienda del barrio República de la Sexta, de Rosario. Y el allanamiento en la casa ubicada en Ayacucho 2200 en realidad fue por equivocación.

Rosario le allanaron la casa por error mientras la niñera cuidaba de sus dos hijos

“Fue una situación horrible. A las 7.10 recibí en el trabajo una llamada de la niñera. Cuando fui a atender, se cortó la comunicación. Creí que mi nene más chiquito estaba descompuesto. Cuando logré comunicarme, me dijo que estaban allanando mi casa y que estaban bien. Corté y me fui volando, manejando muy nerviosa. Cuando llegué me encontré con cuatro policías haciendo guardia en la puerta, con los rostros tapados, y con el portón del frente que ya estaba hecho mierda”, reveló al diario La Capital Cecilia Larrosa, dueña de la casa adonde vive con su marido y los chicos.

Contó también que al identificarse como propietaria pudo entrar al domicilio. Ahí se encontró con tres policías más de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y con dos testigos que participaban del procedimiento. “La niñera estaba con los nenes y ni siquiera la dejaban mover. Cuando pude observar lo que habían grabado las cámaras, vi con la impunidad y la violencia con que se habían manejado. En las imágenes se va a la niñera cómo se asusta por los golpes, porque no sabía qué pasaba, no sabía si era alguien que quería entrar a robar. Entraron cuatro policías, apuntando con sus armas a la cabeza de la cuidadora. Los chicos escondiéndose debajo de la mesa”, siguió la mujer, asistente de farmacia, en cuanto a lo que también se ve en la grabación.

También enfatizó en que ella le dijo a los agentes que estaban equivocados, pero aseguró que no cedieron, al alegar que tenían una orden del fiscal Adrián Spelta para allanar un inmueble en Ayacucho al 2220, pese a que ellos viven en el 2216. “Insistieron en que, a pesar que el número no era exacto, la descripción del frente de mi casa coincidía con el que figuraba en la orden del fiscal. Pero el domicilio del 2220 tiene el número bien visible. A pesar de eso, los policías dijeron que era una orden y que la descripción de la casa que tenían coincidía con la mía”, dijo Larrosa, que se quejó: “Nadie te da una explicación. Dan una dirección para allanar y entran a tu casa rompiendo todo. No son capaces de averiguar o chequear bien”.

Además enfatizó sus críticas a las tareas de la AIC cuando expresó que le revisaron la casa y le “dieron vuelta todo” en las dos horas que duró el allanamiento. “Buscaban armas, no tenemos. Tampoco se llevaron celulares, ni siquiera el de la niñera. Me dejaron el portón destrozado y otra puerta interior igual, además de la situación de mierda que vivieron mis hijos. No se pueden equivocar tan feo. La casa que buscaban tiene el número bien visible, pero como la mía tiene un portón blanco de tres hojas y está más cerca de Riobamba y eso es lo que figuraba en la orden, se metieron en mi casa y no en la que figuraba en la orden”, siguió Larrosa, que hizo la denuncia por considerar que la Policía incurrió en una falta grave.

La Capital precisó que fuentes de la Fiscalía confirmaron que hubo un procedimiento que se hizo en el marco de una investigación por homicidio.

