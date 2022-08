Rosario: un taxista puso una cámara oculta en su auto y filmó el momento en el que lo asaltaban

Un hombre subió a un taxi, se hizo pasar por cliente y asaltó al conductor sin estar al tanto de que el robo estaba siendo grabado por una cámara oculta instalada dentro del vehículo. El hecho se produjo en la madrugada del sábado en el barrio Alvear, zona sur de Rosario pero las imágenes se conocieron en las últimas horas.

Según el relato de Jorge, el chofer que sufrió el asalto, levantó al “pasajero” alrededor de las 5 de la mañana en un pasaje en la zona de Francia y Viedma. “Pensé que era alguien que iba a trabajar”, lamentó en diálogo con Rosario3. Una vez dentro del vehículo, el hombre le indició que se dirigiera a Francia y Lamadrid.

“No bien llegamos, me indicó que doblara hasta Constitución. Y ahí ya me di cuenta que algo no andaba bien”, rememoró el automovilista. Le informó entonces cuánto le debía por el viaje -un aproximado de 500 pesos- pero la respuesta del sujeto no terminó siendo la que esperaba.

“No te quiero hacer daño”, balbuceo, palabras que dejaron perplejo a Jorge. “No te entiendo”, respondió el conductor. Inmediatamente, estiró su brazo para sacarle la billetera con la poca plata que había generado ya que se trataba del inicio de la jornada laboral -lo cual fue aclarado por Jorge desde un principio-.

“Estaba enloquecido por buscar el celular”, recordó. Al punto en que, además de insistir varias veces para que le diga dónde estaba el teléfono, decidió palparlo. “Tengo las llaves. Tengo pastillas del médico nada más”, se sinceró Jorge. La secuencia terminó con el ladrón lanzando un “la c… de tu madre” y bajándose.

Un taxista puso una cámara oculta en su auto y filmó el momento en el que lo asaltaban

Tras el estremecedor episodio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) afirmó a La Capital que la denuncia por el robo ya fue radicada en la comisaría 21° y que el asaltante ya fue identificado. Se trataría de un vecino de la zona, el cual fue posible reconocer gracias al video provisto por el taxista.

Respecto a por qué tiene instalada una cámara en su vehículo, el conductor contó: “Sufrimos mucha violencia de parte de los pasajeros, ya sea que te vayan a robar o no. Estamos cansados de las falsas denuncias y de situaciones incómodas. Por eso decidí poner una cámara testigo para audio y video”.

Y concluyó: “La Municipalidad te pone horarios y te obliga a trabajar pero no te brinda las herramientas para que vos puedas trabajar libremente en cuestiones de seguridad y de tránsito. Me obligan a que yo tenga que hacer una inversión de mi bolsillo para protegerme a mí mismo”.