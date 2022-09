San Fernando: con su hija en brazos, una mujer prendió fuego el auto de su expareja

San Fernando no sale del estupor por un hecho de violencia ocurrido ayer. Con su hija de tres años en brazos, una mujer se acercó hasta el domicilio de su expareja para tener una charla, pero ante la negativa del hombre resolvió prender en llamas el auto del sujeto mientras todavía cargaba a la menor.

Según trascendió, el hecho ocurrió ayer por mañana, minutos después de las 10.30, en una vivienda ubicada en la calle Miguel Cané al 3100 de la localidad fernandina.

De acuerdo a la reconstrucción de LA NACION por fuentes de la Policía Bonaerense, la mujer y su expareja -dueño del vehículo incendiado- mantuvieron una relación durante años que finalizó hace poco. El hombre y la mujer, no obstante, tenían la intención de retomar el vínculo, pero todo terminó mal. “Hace dos meses intentó rehacer la relación con su expareja, pero le resultó imposible”, señalaron a este medio fuentes cercanas a la investigación.

La mujer -identificada como Vera Rocío Aylén- se acercó al domicilio de su ex con la hija en brazos. Cuando Gabriel Alejandro Aranda decidió no salir, ella lanzó la amenaza. “Si no bajas te voy a prender fuego el auto”, aseguró.

Sin soltar a la menor de sus brazos, la mujer roció el auto marca Volkswagen modelo Gol Trend con combustible y arrojó un cigarrillo. Ante la ineficacia de la estrategia, la incendiaria tomó un encendedor, que finalmente sirvió para hacer arder el rodado.

Frente al fuego que había comenzado, la mujer huyó del lugar con su hija.

El auto que una mujer hizo arder en llamas después de una discusión con su expareja

La destrucción del vehículo fue total. Las imágenes del auto consumido por las llamas fueron capturadas por vecinos de la zona, que difundieron capturas y videos a través de las redes sociales.

En tanto, la mujer quedó imputada por daños, según consta en la caratulada de la Justicia.