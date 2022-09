San Isidro: buscan desesperadamente a un joven de 18 años que desapareció en el río Lujan tras un fuerte choque de lanchas

Un joven de 18 años se encuentra desaparecido desde el sábado cerca de las 21 luego de que dos embarcaciones chocaran en el kilómetro 26 del río Luján, a la altura del partido bonaerense de San Isidro. Mientras la Prefectura mantiene un amplio operativo de búsqueda en la zona, se supo que el siniestro ocurrió cuando una lancha a motor con siete personas a bordo colisionó contra otra embarcación de menor porte, tripulada solo por el joven ahora perdido.

Fuentes de la Prefectura Naval dijeron a la Agencia Télam que buzos de la fuerza con dos guardacostas, cuatro botes semirrígidos, motos de agua y una lancha intentaban dar con el tripulante.

“El día sábado a la noche, alrededor de las 21, tuvimos conocimiento de que dos embarcaciones habían colisionado en cercanías del club Amarras del Norte, kilómetro 26 del río Luján, con una persona desparecida de 18 años”, precisó el jefe de la Prefectura de San Isidro, Pablo López, quien dijo que la embarcación de mayor porte venía por el canal de vinculación y estaba próxima a ingresar en la guardería, y se encontró con otra menor que navegaba por el río. “Ambas son embarcaciones lanchas motor. Una tipo tracker y una Ray”, acotó el uniformado en una conferencia de prensa esta mañana.

“La persona que cayó al agua estaba sola en su embarcación y la otra, con personas a bordo”, detalló el efectivo, quien dijo que el timonel de la otra lancha quedó imputado en la causa que investiga el fiscal Esteban Álvarez, de la Unidad Fiscal 2 de San Isidro. Según precisó el prefecto, a este hombre -que está libre- se le realizó un control de alcoholemia que dio resultado negativo.

Después de que circularan versiones extraoficiales de que el joven desaparecido se encontraba corriendo picadas con una moto de agua, el prefecto evitó dar precisiones al respecto y comentó que todo formaba parte de la investigación. “Hasta acá es nada más que una versión, yo no puedo confirmar nada, me resulta ilógico que una moto de agua esté corriendo picadas con un tracker. No tenemos nada que haga presuponer una picada”, manifestó, a la vez que tampoco especificó si la embarcación más pequeña iba sin luces.

Asimismo, dijo no saber si el joven perdido llevaba chaleco salvavidas y detalló que había luna llena la noche en que se produjo la colisión. “La visión era bastante buena, no había nubes”, marcó, en medio de la “intensa” búsqueda que de día cuenta con personal de buceo y de noche persiste con medios navales. “Nosotros apostamos a buscar siempre una persona con vida, nunca un cuerpo”, sostuvo el oficial. Sin embargo admitió que un factor negativo es que ya hayan pasado 48 horas desde la desaparición.

Mientras continúa bloqueada la navegación en ese tramo del río debido al trabajo de las distintas dependencias -de Olivos, Tigre, San Fernando y San Isidro-, López asumió que desde “hace un tiempo” se incrementó la cantidad de embarcaciones que circula por esas aguas de la zona norte bonaerense y aseveró que también ellos aumentaron los controles, que se mantienen “las 24 horas, los siete días de la semana”.

El testimonio de la hermana

En tanto Sharon, la hermana del chico desaparecido, dio a conocer la identidad del joven en Facebook: Martín Barrios. “Martín sigue desaparecido. Estamos todos sus familiares desesperados por encontrarlo”, dijo ella en la publicación.

Luego, en diálogo con TN, Sharon contó que su familia está en contacto con la Prefectura, pero que no había información para sumar sobre el paradero de su hermano. También reveló que el joven trabaja en la isla de lunes a sábados. “Hace casas, bases de casas, muelles, cosas así. Estaba viniendo para mi casa. Él sabe navegar, lo hacía todos los días y no es que arrancó hace poco”, precisó y añadió: “Tenía todos los papeles en regla. Se le cruza la lancha y lo pasa por encima”.

Noticia en desarrollo