San Isidro: jugaba al pádel, se golpeó la cabeza, sufrió un paro y le salvaron la vida

Todo sucedió en un complejo deportivo situado en Las Lomas, en San Isidro. Un hombre de 57 años que jugaba al pádel con amigos cayó de espaldas y tuvo un golpe fuerte en su cabeza. Quedó inconsciente y sin signos vitales. El rápido accionar de personal de la Patrulla Municipal, que estuvo a cargo de la reanimación cardiopulmonar (RCP), le salvó la vida.

Así lo informaron fuentes de la Municipalidad de San Isidro. Si bien el caso fue dado a conocer en las últimas horas, sucedió el sábado pasado, cerca de las 10, en un complejo deportivo situado en la avenida Andrés Rolón y Francia, en el barrio de Las Lomas.

El hombre se resbaló mientras jugaba, cayó de espaldas y golpeó fuertemente su cabeza, quedando inmediatamente inconsciente y sin signos vitales.

“Personal de la Patrulla Municipal, que se encontraba realizando un recorrido preventivo en la zona, fue alertado por testigos del hecho y acudió de inmediato al lugar”, dijeron fuentes del municipio.

Y agregaron: “Al constatar el paro cardiorrespiratorio, los agentes solicitaron refuerzos y comenzaron con las maniobras de RCP. Con la llegada del móvil equipado con Desfibrilador Externo Automático (DEA), se aplicaron las descargas necesarias: tras la segunda descarga, el hombre recuperó los signos vitales”.

Pocos minutos después, al lugar llegó personal de Defensa Civil y una ambulancia del municipio. El hombre fue trasladado al Hospital Central de San Isidro, con acompañamiento policial.

“El paciente se encuentra estable, permanece en control y estudio, pero fuera de peligro”, agregaron desde la Municipalidad de San Isidro y remarcaron el compromiso y la preparación del personal de la Patrulla Municipal.

“Este rescate no fue una cuestión de azar. Se trata del resultado directo de los programas de capacitación obligatoria que el personal realiza habitualmente. Estos entrenamientos preparan a los agentes para actuar como primeros respondientes [sic] en situaciones de riesgo extremo, donde cada segundo cuenta para salvar una vida”, dijeron desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro.

Según se explicó, el programa de formación para el personal de la Patrulla Municipal incluye módulos intensivos en RCP, técnicas avanzadas de curación de heridas y protocolos de manejo del fuego.

“El objetivo es que cada móvil que circula por la calle sea, además de una unidad de prevención del delito, una unidad de respuesta integral ante cualquier emergencia ciudadana. Este episodio pone de relieve la importancia del salto cualitativo en la formación de la fuerza local. En lo que va del año, los agentes ya han intervenido en diversos incidentes donde la aplicación de primeros auxilios y la contención inicial en siniestros viales fueron fundamentales para reducir las consecuencias de los accidentes en el distrito”, afirmaron fuentes municipales.