San Isidro: se hacían pasar por operarios y sospechan que planeaban robar casas

Los cinco hombres que circulaban en una camoineta por las calles de Martínez pretendían pasar por operarios de la empresa Edenor, firma que distribuye energía eléctrica. Pero la sospecha es que esperaban la oportunidad para robar casas en San Isidro y otros partidos de la zona norte.

Así se desprende de información difundida por la Municipalidad de San Isidro y confirmada por fuentes judiciales.

Según los voceros consultados, anteayer, a las 11.30, personal de la Patrulla Municipal de San Isidro y uniformados de la policía bonaerense interceptaron, en la colectora de la autopista Panamericana e Hipólotio Yrigoyen, en Martínez, un vehículo que circulaba sin patente y en forma sospechosa.

En el vehículo, una camioneta Fiat Qubo, viajaban cuatro ciudadanos chilenos y un argentino y, luego de la inspección hecha en la camioneta, los agentes encontraron elementos presuntamente utilizados para cometer los ilícitos, informaron fuentes municipales.

“Entre los elementos secuestrados había destornilladores, barretas, ropa de trabajo y cascos de la empresa Edenor, guantes, cinco teléfonos celulares, gorras, cinta de embalar y un disco de corte de amoladora”, dijeron los voceros consultados.

En un primer momento, los sospechosos fueron trasladados a la comisaría de Martínez, pero al comprobarse que no habían cometido ningún delito fueron liberados.

Se abrió una causa por averiguación de ilícito que quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez.

Según los voceros consultados, durante el mes pasado, la Patrulla Municipal de San Isidro desplegó aproximadamente 3000 operativos donde se identificaron 25.731 personas y 11.617 vehículos. En estas acciones preventivas, se detectaron 181 ciudadanos con impedimento legal o pedido de captura y 52 detenidos en flagrancia.

Cayeron dos dealers

En uno de esos citados operativos, ocurrido hace dos semanas en Boulogne, personal de la Patrulla Municipal y uniformados de la policía bonaerense detuvieron a dos dealers y secuestraron dosis de estupefacientes listos para su comercialización.

El operativo comenzó después de que un vecino se comunicara con Ojos en Alerta, el programa de participación ciudadana de San Isidro donde, a través de mensajes de WhatsApp, se pueden denunciar delitos en tiempo real, para informar la actitud sospechosa de los ocupantes de una camioneta Jeep Renegade.

Poco después, con los datos aportados por el vecino, personal de la Patrulla Municipal de San Isidro interceptó la camioneta señalada y secuestró envoltorios con clorhidrato de cocaína listos para la venta.

Según informaron a LA NACION fuentes de la Municipalidad de San Isidro, todo comenzó a la altura de la autopista Panamericana y Camino Real Morón, donde estaba estacionada una camioneta Jeep roja.

Como se dijo, a un vecino le pareció sospechosa la situación y decidió mandar un mensaje de WhatsApp a Ojos en Alerta. Entonces, los operadores mandaron un móvil de la Patrulla Municipal.

“Desde el Centro De Operaciones Municipal (COM), donde recibieron los mensajes, mientras seguían el recorrido de la camioneta por las cámaras guiaron a los móviles que participaron del operativo”, dijeron las fuentes consultadas.

San Isidro: un vecino alertó por Ojos en Alerta y atraparon a dos dealers con cocaína lista para vender

La camioneta fue interceptada en Carlos Tejedor y Patagonia, en el límite con el partido de San Fernando. “Al advertir la presencia policial, los ocupantes del vehículo mostraron una actitud nerviosa y evasiva”, dijeron los voceros consultados.

Y agregaron: “Durante el procedimiento, los dos hombres (un argentino y un peruano) no pudieron explicar qué hacían en el lugar. Ante las inconsistencias en sus respuestas y la actitud sospechosa, se inspeccionó la camioneta y fueron hallados varios envoltorios con clorhidrato de cocaína preparados para la venta. Además se incautaron teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia”.