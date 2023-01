San Isidro: una adolescente de 14 años quedó en medio de un tiroteo entre bandas de criminales, recibió un disparo en el pecho y murió

escuchar

Martina Ibáñez, una adolescente de 14 años murió en Beccar, partido bonaerense de San Isidro, tras recibir un disparo en el pecho cuando quedó en medio de un tiroteo entre dos bandas de delincuentes. Por el hecho, ocurrido el 18 de diciembre, hay un solo detenido y la familia pide la ayuda de un abogado y exige justicia para que se lleven a cabo más detenciones.

El domingo 18 de diciembre, cerca de las 5 de la madrugada, la menor había vuelto de una fiesta de fin de año y se encontraba sentada en la vereda, a metros de su casa, junto a su hermana de 20 años y una prima, en la intersección de Jorge Newbery y Padre Acevedo, barrio Los Sauces de esa localidad del norte del conurbano bonaerense.

En un momento, un Citroën C3 color rojo apareció por la esquina y los cuatro ocupantes del vehículo comenzaron a discutir con un joven que se encontraba en la vereda con un bate de beisbol y es conocido en el barrio como Albarenga. Según fuentes de la investigación citadas por el medio local de zona norte, Qué Pasa Web, la discusión se debía a una disputa territorial por la venta de drogas.

A los segundos, la pelea se tornó más violenta y Albarenga comenzó a golpear el auto con el bate. Los ocupantes del mismo le respondieron con disparos y una de las balas impactó en el pecho de Martina.

El detenido, identificado por la Policía como Cristian Nicolás Román, fue imputado de homicidio DDI

“Yo dormía cuando vino mi hija mayor a decirme que le habían disparado a Martina. Fui corriendo afuera y la vi tirada en la vereda. Mi nena quiso correr al portón de casa y quedó en la calle. Yo pedía un auto porque nadie salía, vino mi vecino de la esquina y la levanté como pude y la llevamos al hospital. Pero no pudieron hacer nada. Me la mataron. Me la mataron y me la dejaron tirada en la vereda”, relató entre lágrimas Carolina, la madre de la adolescente asesinada, a Crónica Tv.

La niña fue ingresada de urgencia al Hospital de Boulogne, donde murió a raíz de la grave herida de bala. En tanto, otro joven llegó también a recibir una bala en la pierna y se encuentra fuera de peligro.

“Martina me había pedido por favor de ir a la última fiesta que se hacía en el barrio por el fin de año, se fue con la hermana de 20 y ahora … ¿qué hago yo? Fui a los tribunales de San Isidro y me dijeron que hay un detenido, pero necesitamos que detengan a todos y que tengan cadena perpetua”, dijo Carolina que, al igual que otros integrantes de su familia que se encontraban hablando con los medios, vestía una remera blanca que rezaba: “Justicia por Martina”.

Gracias al seguimiento de cámaras de seguridad, los efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro, en colaboración con la Policía local, hallaron la ubicación del vehículo y allanaron la vivienda ubicada en calle Tomkinson al 800 donde aprehendieron a un sospechoso e incautaron el automóvil.

El detenido fue identificado como Cristian Nicolas Román, de 33 años y fue imputado de homicidio. Cuando declaró ante la fiscal de la causa, Carolina Asprella, negó ser el responsable del hecho, aunque fue reconocido por dos testigos como el autor de los disparos.

El vehículo era conducido por el hermano del detenido, por lo que en un principio también había sido detenido, pero luego obtuvo la libertad. En tanto, Albarenga sigue libre y el resto de los ocupantes del auto están prófugos.

“Mi hija no vuelve más. En cinco meses iba a cumplir 15 años, estábamos arreglando una de las paredes de casa para hacer ahí las fotos de la fiesta… nadie me devuelve a mi nena. Trato de tener fuerzas por mi hija de 20 y mi nene de 8 años... yo vivo para ellos”, se lamentó la madre.

Hoy, a las 10 de la mañana la familia de Martina realizó una marcha en el centro de San Isidro para que la causa avance. “También pedimos por favor la ayuda de un abogado”, dijo Carolina. Si bien la fiscalía es la que lleva adelante la investigación, la asistencia de un defensor les permitiría acelerar los tiempos del proceso.

“No vamos a parar hasta que estén todos detenidos. Queremos justicia por Martina y que ella descanse en paz. Queremos que la fiscalía se mueva y agarre a todos”, dijo a Qué Pasa Web la tía de Martina al explicar las razones de la manifestación.

