Santa Fe: denuncian a un movilero de televisión por robar golosinas en un kiosco

Un inusual episodio se registró en la localidad santafesina de Recreo, donde un vecino del barrio Las Mercedes y movilero de la televisión local fue captado por las cámaras de un megakiosco familiar robando golosinas. La dueña del comercio revisó las imágenes y presentó una denuncia formal por hurto contra el hombre.

Según publicó El Litoral, el hecho se produjo este martes en un kiosco situado en Ghandi al 1800, en el barrio de Las Mercedes, cuando un vecino ingresó al local y comenzó a conversar con uno de los empleados del kiosco mientras escondía disimuladamente entre su ropa caramelos y diversas golosinas.

Fue un día después de que Paula -la dueña del local- revisó las cámaras de seguridad del comercio y allí observó la maniobra completa. “Entró a charlar como cualquier cliente, pero mientras hablaba, iba guardando cosas”, relató a la mujer de 46 años al medio local.

Denuncian a un movilero por robar un kiosco

Tras ello, la comerciante se dirigió a una sede policial donde radicó una denuncia contra el hombre y presentó los videos como medida de prueba. En uno de los fragmentos publicados por El Litoral puede observarse al hombre, cuya identificación aún no fue difundida, con celular en mano y en una aparente actitud distendida, agarrando distintas golosinas y guardándolas en sus bolsillos.

De acuerdo a lo informado, la acusación quedó caratulada como hurto y se le dio aviso al fiscal de turno para que avance con las diligencias del caso. Al momento, no se descarta que en el marco de la investigación se citen testigos o que se requieran las cámaras del kiosco.

Si bien la identidad del acusado no fue revelada, varios vecinos de la zona lo reconocieron como una cara conocida dentro del barrio y aseguraron que trabaja como movilero en un canal televisivo de Santa Fe.

Según señaló el medio local, el hombre habría estado involucrado en otra causa judicial por “presuntas irregularidades en la organización de un bingo solidario”. Una investigación que al día de hoy permanece abierta.

Algunos comerciantes de Las Mercedes expresaron la preocupación que les provocó que una cara conocida del barrio estuviera detrás de hechos delictivos y optaron por reforzar las medidas de vigilancia en sus comercios. “Si pasa con alguien que ves todos los días, imaginate con el resto”, manifestó una vecina, en diálogo con El Litoral.

“Esta ciudad se caracterizó siempre por ser un lugar amable y tranquilo. No nos gusta la inseguridad. Y hechos como este alteran la paz del lugar”, concluyó otro vecino.