Santa Fe: un policía drogado y alcoholizado provocó un accidente fatal y murió una maestra en la ruta 26 entre Casilda y Fuentes

Un policía drogado y alcoholizado provocó un accidente fatal el domingo por la mañana y murió una maestra en la ruta 26 de Santa Fe, entre las ciudades de Casilda y Fuentes. El efectivo fue imputado y detenido. Tras el hecho, se determinó que el agente, oriundo de Arminda, tenía 1.61 g/l de alcohol en sangre y restos de cocaína en el análisis de orina.

El policía de 36 años, que estaba fuera de servicio, manejaba su Ecosport e impactó de frente contra un Chevrolet Aveo en el que viajaba en el asiento delantero como acompañante la maestra de nivel inicial, Rosana Sarmiento, de 50 años, y los otros ocupantes. En el vehículo se secuestró un arma de fuego y chalecos, los elementos de trabajo del efectivo que se encontraba de franco.

La maestra de nivel inicial iba en el asiento del acompañante cuando su vehículo fue embestido por el del policía drogado Gentileza Casilda Plus

Sarmiento era maestra del Jardín de Infantes N° 207 Nueva Roma, institución que lamentó mucho su muerte desde las redes sociales: “Mientras transcurre nuestra vida vamos diciendo adiós, despidiéndonos de alguna manera de aquellos que han caminado en paralelo a nosotros. Pero la muerte es irreverente, no respeta nada. Ella, cual ser egoísta sigue su camino como si mantuviera una lógica propia, incomprensible para los pobres mortales. Pero hay algo que no sabe la muerte y es que no puede llevarse consigo los Afectos, las Emociones y Experiencias vividas, las ideas, las palabras. Sin saberlo, la muerte, la irracional señora, es una perdedora que nunca conseguirá arrancar del todo de nuestras vidas a aquellos que dejan un buen recuerdo.... Recordar: del latín re-cordis es ´Volver a Pasar por el Corazón´”.

La imputación del policía

Hoy, en una audiencia realizada en la Unidad Fiscal de Casilda, la responsable de la causa Marianela Luna presentó los resultados de laboratorio y solicitó la prisión preventiva por tiempo indeterminado, indicó el medio local Casilda Plus. Además, la fiscal pidió tomar atención de la declaración de los testigos que sobrevivieron al siniestro.

Así, el conductor del Aveo declaró que había intentado esquivar las maniobras de la camioneta, que se trasladaba en zigzag, de banquina en banquina, pero le resultó imposible y chocaron de frente.

Por su parte, la abogada defensora del efectivo, Evangelina Bonacalza, solicitó su arresto domiciliario en la casa del padre del conductor de la EcoSport, con beneficio de salida laboral y una fianza de 50.000 pesos.

Finalmente, la jueza Griselda Strologo determinó imputar al acusado por un plazo de 30 días por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas agravadas en concurso ideal consumado y en carácter de autor.