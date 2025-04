Se entregaron los hijos de Iván Tobar y quedaron presos por el sangriento ataque en el hospital de Gonnet

Los hijos de Iván Tobar, referente de la Uocra de La Plata, quedaron detenidos por su presunta participación en el sangriento ataque de barrabravas de Estudiantes contra un grupo de hinchas de violentos en el hospital de Gonnet.

Ramiro y Santiago Tobar se presentaron casi al mismo tiempo que su padre estaba en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de La Plata, donde se negó a declarar por los incidentes ocurridos hace una semana que terminaron con seis integrantes de la barra brava de Gimnasia y Esgrima La Plata heridos por puñaladas.

Los hijos del presunto líder de la barra brava de Estudiantes y máximo referente de la lista Celeste y Blanca de la filial La Plata de la Uocra, se presentaron en la sede del Ministerio Público acompañados por sus abogados, luego de que, por la mañana, el juzgado de Garantías les rechazara el pedido de eximición de prisión.

Tanto Ramiro como Santiago Tobar están acusados de “presunto intento de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, abuso de armas de fuego y lesiones graves, en concurso con daño agravado”. Se trata de la misma imputación por la fue imputado su padre y por la que se negó a declarar.

Entre los heridos por las puñaladas estaba Cristian “El Volador” Camilleri, presunto jefe del grupo de hinchas radicalizados del equipo del Bosque platense que, además, habría decidido tomar parte por los herederos de Juan Pablo “Pata” Medina, secretario general de la Uocra de La Plata hasta septiembre de 2017, cuando fue detenido a raíz de una investigación por presunta asociación ilícita.

Tan estrecho es el vínculo entre Camilleri y Medina que una de las hijas del supuesto jefe de la barra brava de Gimnasia, está en pareja con uno de los nietos del exlíder del gremio de la construcción en La Plata.

La decisión del Ministerio Público de La Plata de acusar a Tobar y a sus dos hijos de la supuesta participación en la emboscada contra los barrabravas de Gimnasia se fundó en una serie de testimonios y grabaciones realizadas con cámaras de seguridad privadas y con celulares en los que se registró el trayecto realizado por el grupo de 50 integrantes de la barra brava de Estudiantes que, el 25 de marzo pasado, salieron a “cazar” a Camilleri y sus camaradas.

La emboscada del grupo que respondería a los Tobar fue parte de una presunta venganza porque “El Volador” intentó “romper” el acto de inauguración de las obras de remodelación de la plaza San Martín, situada entre la sede de la Casa de Gobierno y la Legislatura bonaerense.

Dicha ceremonia estuvo encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el intendente de La Plata, Julio Alak. Tobar fue invitado porque las obras fueron realizadas por afiliados al gremio de la construcción.

“Debido a que varios de los trabajadores afiliados al gremio participaron de las obras, me llegó la invitación para que asistiera al acto, junto con dos compañeros”, expresó Tobar, en declaraciones al canal LN+. Tobar estaba en uno de los extremos de la plaza, situada entre la sede la Casa de Gobierno provincial y la Legislatura, cuando llegó un grupo de la barra brava de Gimnasia y Esgrima La Plata, encabezado por Camilleri, con la intención de boicotear el acto.

Camilleri y Tobar no se cruzaron en ese momento porque los efectivos de la policía bonaerense asignados al operativo de seguridad lo echaron de la plaza.

“No tuve ninguna responsabilidad en los episodios de violencia ocurridos después del acto. Fue una falta de respeto que los muchachos que se pelearon ingresaran en la guardia del hospital. No puedo decir si conozco o no a los que se pelearon porque no pude ver los rostros. Todos tenían las caras tapadas. No soy barrabrava de Estudiantes ni jefe de ningún grupo violento. De vez en cuando voy a la cancha como cualquier hincha”, afirmó Tobar.

Sin embargo, a partir de la reconstrucción del hecho realizada por los investigadores judiciales se determinó que los 50 barrabravas de Estudiantes e integrantes de la patota de la Uocra salieron de un galpón que pertenece al gremio de la construcción y, en dos camionetas, un Fiat Uno y 15 motos salieron a, supuestamente, vengarse de los seguidores de Camilleri.

Aunque Tobar expresó en la entrevista con LN+ que no conocía a los integrantes del grupo agresor porque tenían los rostros cubiertos, los indicios hallados por el titular de la Fiscalía N°3 de La Plata abonarían la hipótesis que entre los agresores que participaron de la emboscada contra los barrabravas de Gimnasia estarían los hijos del referente de la Uocra de La Plata. Por eso quedaron detenidos y serán indagados mañana.

El sindicalista de la construcción vinculado con el oficialismo bonaerense, había sido detenido el jueves pasado, acusado por amenazas coactivas y se negó a declarar ante el juez federal platense Ernesto Kreplak. En las últimas horas, igual que ocurrió la semana pasada, Tobar fue trasladado en medio de un importante operativo policial desde la sede de la Delegación de Investigaciones de Quilmes. Los efectivos que lo custodiaban le colocaron un casco y chaleco antibalas para preservarlo de un posible ataque.

