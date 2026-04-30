LA NACION

Qué se sabe de la mujer que mataron en La Plata tras una discusión por el pago del alquiler

La víctima tenía 47 años y el presunto autor del homicidio fue identificado como el propietario del local

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El local de cotillón de La Plata donde ocurrió el asesinato
El local de cotillón de La Plata donde ocurrió el asesinatoLa Plata 1

Una mujer de 47 años fue asesinada el miércoles por la tarde de un disparo tras una discusión en un comercio de La Plata. La Policía detuvo al presunto autor del crimen luego de perseguirlo.

Qué se sabe

El hecho tuvo lugar en un local de cotillón y repostería llamado “Coty Land”, ubicado en la calle 37 entre 9 y 10. Allí, el dueño del negocio habría atacado a tiros a la víctima, Paula Lastiris, mientras atendía el local en medio de un conflicto por una presunta deuda vinculada al alquiler del inmueble, según informó el medio platense El Día.

La mujer de 47 años fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico, pero murió pese a los intentos del personal médico por salvarle la vida.

Paula Lastiris, la mujer de La Plata asesinada
Paula Lastiris, la mujer de La Plata asesinada

En paralelo, efectivos de la policía bonaerense detuvieron al sospechoso en la calle 35 entre 5 y 6, tras desplegar un operativo cerrojo. El detenido es Leopoldo Olegario Aráoz, de 49 años. Los agente le secuestraron un revólver.

De acuerdo con el relato del viudo de la mujer, Walter Romero, la disputa se habría originado por una deuda de alquiler del local.

En el lugar intervinieron agentes de la Comisaría 2da., junto a personal del Escuadrón Motorizado y otras unidades. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°17 de La Plata, conducida por la fiscal Eugenia Di Lorenzo, que caratuló el caso como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. Pánico y sangre en el centro de Laferrere por el tiroteo que siguió al asalto a una joyería
    1

    Pánico y sangre en el centro de Laferrere por el tiroteo que siguió al asalto a una joyería

  2. Encontraron el cuerpo de uno de los dos pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata
    2

    Encontraron el cuerpo de uno de los dos pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

  3. Tras ser condenados pidieron ser deportados para cumplir la pena en su país y la Justicia se los negó
    3

    Los condenaron como “mulas” del narcotráfico, pidieron ser deportados para cumplir la pena en su país y la Justicia se los negó

  4. Rescataron a 17 menores de un taller clandestino que operaba en una casa usurpada
    4

    Rescataron a 17 menores de un taller textil clandestino que operaba en una casa usurpada en Parque Chas