Qué se sabe de la mujer que mataron en La Plata tras una discusión por el pago del alquiler
La víctima tenía 47 años y el presunto autor del homicidio fue identificado como el propietario del local
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Una mujer de 47 años fue asesinada el miércoles por la tarde de un disparo tras una discusión en un comercio de La Plata. La Policía detuvo al presunto autor del crimen luego de perseguirlo.
Qué se sabe
El hecho tuvo lugar en un local de cotillón y repostería llamado “Coty Land”, ubicado en la calle 37 entre 9 y 10. Allí, el dueño del negocio habría atacado a tiros a la víctima, Paula Lastiris, mientras atendía el local en medio de un conflicto por una presunta deuda vinculada al alquiler del inmueble, según informó el medio platense El Día.
La mujer de 47 años fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico, pero murió pese a los intentos del personal médico por salvarle la vida.
En paralelo, efectivos de la policía bonaerense detuvieron al sospechoso en la calle 35 entre 5 y 6, tras desplegar un operativo cerrojo. El detenido es Leopoldo Olegario Aráoz, de 49 años. Los agente le secuestraron un revólver.
De acuerdo con el relato del viudo de la mujer, Walter Romero, la disputa se habría originado por una deuda de alquiler del local.
En el lugar intervinieron agentes de la Comisaría 2da., junto a personal del Escuadrón Motorizado y otras unidades. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°17 de La Plata, conducida por la fiscal Eugenia Di Lorenzo, que caratuló el caso como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.
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