Se filtró un audio del dueño del bar de San Miguel: "No pasó nada grave"

Una explosión en la cervecería Zar Burgers, de San Miguel, conurbano bonaerense, provocó la muerte de Lucía Costa, una joven de 19 años, y otras ocho personas debieron ser trasladadas al Hospital Larcade de esta misma localidad, luego de que un líquido inflamable cayera sobre un artefacto utilizado para calefaccionar las mesas de un bar de esa localidad.

Luego de que se conociera la noticia, el bar emitió un comunicado, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y expresó: "Zar Burger lamenta profundamente los hechos sucedidos. Esperamos el pronto restablecimiento de los chicos heridos. Desde el primer momento, enfocamos todo nuestro esfuerzo para el esclarecimiento de lo ocurrido, colaborando con la Justicia".

Sin embargo, anoche se conoció un audio del dueño del establecimiento, que habría estado dirigido a sus seres queridos, que generó un fuerte repudio, luego de bajarle el tono a la dramática situación que se vivió en su negocio.

"Les cuento a todos por acá porque me están llenado de mensajes y la verdad es que no puedo contestar mucho. No pasó nada. O sea, si pasó, pero nada tan grave. Un grupo de chicos empezó a joder con los rociadores de alcohol y jodiendo se prendió fuego uno, se prendió fuego la chica y empezó a los gritos. Pero no pasó nada más que eso. Se quemó la camarera que la quiso apagar y una clienta, pero el negocio no se prendió fuego, ni nada de eso. Así que les agradezco a todos la preocupación pero nada más que eso: un garrón", dice el hombre en una grabación de aproximadamente 40 segundos que fue difundido por A24.

El hecho ocurrió el viernes por la noche en Zar Burgers cuando, según relatos de testigos en redes sociales, uno de los artefactos que tiene el lugar para calefaccionar la zona de mesas se incendió y explotó. Las víctimas, de entre 18 y 20 años, se encontraban compartiendo una mesa del lugar cuando ocurrió la explosión, entre ellas estaba Lucía Costa Osores.

Allegados y familiares de la víctima organizaron una marcha en reclamo de Justicia a realizarse este miércoles a las 16hs en la Plaza San Martín. "A Lucy la dejaron morir, con ella hicieron abandono de persona, los mismos amigos de la mesa confirman que intentaron apagarle el fuego de su cuerpo con camperas que nos terminan entregando como pertenencias de ella", difundieron por redes sociales en el comunicado de la convocatoria.

