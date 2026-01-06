Un automóvil volcó y se incendió tras chocar contra el guardarraíl: murieron cuatro personas

Un trágico incidente vial ocurrido en Entre Ríos, que dejó como saldo cuatro víctimas fatales, entre ellas dos jóvenes de 17 y 20 años, no solo generó conmoción en esa provincia litoraleña, sino que afectó a la comunidad sureña de General Roca. Las personas fallecidas pertenecían a una misma familia de esa ciudad rionegrina. En el hecho solo hubo una sobreviviente que viajaba en el mismo vehículo. La adolescente permanece internada en grave estado.

Pasada la 1 de la madrugada de este lunes, en la intersección de avenida 25 de mayo y la colectora de la ruta Nacional N.º 14 a la altura del municipio entrerriano de Chajarí, un automovilista perdió el control de su rodado por causas que se investigan. De manera inmediata, el vehículo VW Suran volcó y se incendió tras chocar contra el guardarraíl, según informó el medio local Uno Entre Ríos.

Un automóvil volcó y se incendió tras chocar contra el guardarraíl: cuatro integrantes de una familia fallecieron. captura de redes

Cuando el personal de Bomberos llegó al lugar del accidente encontró cuatro cuerpos calcinados en el interior del vehículo. Las víctimas fatales, todas oriundas de General Roca, fueron identificadas horas más tarde como David Techeira, de 30 años; Nora del Carmen Techeira, 44; Omaira Ruth Martínez, 17; y Gabriela Liz Martínez, 20.

En el incidente solo hubo una sobreviviente que viajaba en el mismo vehículo y que tiene 17 años. “En primera instancia fue trasladada de manera particular al hospital Santa Rosa de Chajarí y, debido a la gravedad de su cuadro, fue derivada al hospital San Martín de Paraná, donde permanece internada con asistencia respiratoria mecánica”, informaron los medios locales.

En el lugar del hecho trabajó la fiscalía de turno que dispuso la realización de las pericias correspondientes y las autopsias sobre los cuerpos para intentar determinar cuáles fueron las causas del accidente.

Choque de frente en otra ruta de Entre Ríos

Este domingo por la madrugada fallecieron un joven de 19 años y dos mujeres, de 32 y 79 años en un violento accidente entre dos vehículos que chocaron de frente también en Entre Ríos. Además, dos adolescentes de 16 quedaron internadas en grave estado de salud.

Chocaron de frente en una ruta de Entre Ríos y tres personas fallecieron. captura de redes

El incidente vial tuvo lugar en la Ruta Provincial 20, alrededor de las 4.30, a pocos metros del ingreso a la localidad entrerriana de Gilbert, en el departamento de Gualeguaychú, informó el medio local Uno.

Por motivos que ahora son materia de investigación, dos rodados particulares que transitaban en distinto sentido colisionaron de manera frontal.