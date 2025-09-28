Se resistió a un asalto en moto, le dispararon en la cabeza y sobrevivió de milagro

La tarde caía en Colinas de Peralta Ramos cuando el sonido de una moto rompió la calma de la esquina de Aguado y Soler. Eran las 19:30 del viernes y el tránsito era escaso. De pronto, otra moto apareció por detrás y se cruzó en el camino. De la moto bajó un hombre armado con un objetivo claro: robar el vehículo. Lo que no imaginaron los motochorros fue la reacción de la víctima, que se resistió con todas sus fuerzas y terminó salvándose de milagro.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad privada. En las imágenes se observa cómo los delincuentes interceptan al motociclista y lo obligan a frenar. Uno de ellos baja, apunta con un arma y comienza a tironear del rodado. El conductor, lejos de entregarse, se aferra al manubrio y forcejeó mientras grita desesperado: “¡No, no, no! ¡Pará, pará, pará!”.

En medio del forcejeo, el asaltante apretó el gatillo. El disparo, a corta distancia, rozó el casco del hombre y pasó a centímetros de su cabeza. El estruendo lo hizo caer al suelo, pero se reincorporó de inmediato y siguió enfrentando a los ladrones. Finalmente, los motochorros desistieron y escaparon en la moto en la que habían llegado.

Vecinos que escucharon los gritos salieron a la calle. Algunos corrieron a auxiliar a la víctima, mientras otros activaron la alarma comunitaria. Una automovilista incluso intentó seguir a los delincuentes, aunque no logró alcanzarlos. “Se salvó de milagro”, coincidieron los testigos que presenciaron la escena.

Minutos después, un móvil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegó al lugar. Según confirmaron fuentes oficiales, el hombre no sufrió heridas graves y no fue necesaria la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias.

El hecho generó preocupación entre los residentes del barrio, que advirtieron sobre el aumento de la inseguridad. “Ni bien cae el sol, esto se pone muy peligroso”, señaló un vecino. Otros reclamaron mayor presencia policial y medidas preventivas para frenar los ataques de motochorros, que se repiten en distintos puntos de la ciudad.