Se vistió de taekwondista y le robó a una pareja de jubilados en Morón

Un violento episodio de inseguridad sucedió este jueves por la tarde en Villa Sarmiento, partido de Morón, cuando una pareja de jubilados fue abordada por un delincuente que lucía una vestimenta poco habitual: un dobok de taekwondo. El asalto ocurrió a plena luz del día, pasadas las 14, en un momento de escasa circulación peatonal, cuando las víctimas —un hombre de 81 años y su mujer de 74— regresaban a su hogar tras una consulta médica. La indumentaria del atacante, que incluía un cinturón verde, no fue un impedimento para que actuara con agresividad.

VIOLENTO ROBO A UNA PAREJA DE JUBILADOS EN VILLA SARMIENTO

El ataque se produjo de manera repentina cuando el falso deportista, que se desplazaba como acompañante en una moto, descendió del vehículo con un arma en la mano. Según quedó registrado, el delincuente abordó a la pareja por la espalda. El hombre de 81 años intentó resistir el arrebato de su morral, lo que desencadenó una breve lucha: el asaltante le propinó un violento culatazo en la cabeza y lo dejó tendido en la vereda mientras su cómplice esperaba con el motor en marcha.

La mujer arrojó su cartera hacia el interior del jardín de una propiedad lindera.

En medio del pánico, la mujer de 74 años logró reaccionar y arrojó su cartera hacia el interior del jardín de una propiedad lindera para evitar que se la llevaran. Antes de huir con el botín obtenido del hombre, los atacantes continuaron con las agresiones físicas, incluyendo patadas y piñas.

Tras la huida de los motochorros, los damnificados fueron asistidos rápidamente por vecinos que salieron a la calle alertados por los gritos. El hecho ya es investigado por las autoridades locales.

Otro asalto en Morón

Un oficial y una cadete de la Policía de la Ciudad fueron atacados a balazos por dos motochorros que les robaron la moto en la que circulaban por el partido bonaerense de Morón.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. El grave hecho de inseguridad ocurrió el jueves, cerca de las 19.15, en Curupayti al 700, cuando un oficial de la Policía de la Ciudad que presta servicio en la Comisaría Vecinal 4D, identificado como Mariano Guerra, fue interceptado por dos motochorros cuando circulaba en su moto junto con una amiga, cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).

Una cámara registró la persecución de los delincuentes al policía

“Guerra se identificó como policía. En ese momento, comenzaron a disparar. Hubo un enfrentamiento armado. El oficial recibió tres impactos de bala: uno en el tórax, otro en la zona de los glúteos y un tercero en la pierna derecha. Los delincuentes escaparon con la moto de la víctima”, dijeron las fuentes consultadas.

La víctima ingresó consciente en un hospital de Morón, donde fue intervenido quirúrgicamente y luego trasladado en un helicóptero del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Italiano para continuar con su tratamiento.