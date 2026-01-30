Crudo relato: qué dijo el hermano de la argentina hallada muerta en Los Ángeles

Santiago Márquez Barreto, hermano de la joven argentina Narela Barreto, aportó información sobre dónde encontraron sin vida a su familiar en la ciudad de Los Ángeles. El hallazgo ocurrió seis días después de la desaparición de la mujer. El padre de la víctima, Pablo Marcelo Márquez, arribó a los Estados Unidos por la mañana y recibió la confirmación del fallecimiento por parte de las fuerzas de seguridad locales.

Qué dijo el hermano de la argentina hallada muerta en Los Ángeles

El hombre brindó detalles sobre la ubicación del hallazgo, sostuvo la hipótesis de un homicidio y descartó un incidente vinculado a robos o el uso de plataformas de transporte privado. Precisó que “la encontraron en la calle a unas cinco cuadras” del sitio donde ella vivía.

Santiago Márquez Barreto descartó que la joven utilizara vehículos de transporte privado el día de su desaparición

Santiago Márquez Barreto desmintió de forma tajante los rumores que circularon sobre los últimos movimientos de su hermana. Algunas versiones indicaron que la mujer subió a un vehículo de traslado privado antes de su desaparición.

El joven aclaró la situación del servicio: “Cuando mi hermana tomaba los autos, su aplicación estaba vinculada al mail de mi mamá”. Esta conexión digital permitió a la familia descartar que ella utilizara un coche de ese tipo durante la jornada del viernes pasado.

El entorno de la víctima centró su atención en los registros de las cámaras de seguridad. Los detectives a cargo de la causa analizaron las imágenes del edificio y de las calles aledañas para reconstruir el trayecto final. Barreto vivía sola en una zona de alta circulación en el downtown de la ciudad.

Hallaron muerta a la argentina en Los Angeles

La hipótesis de un crimen en la vía pública

La familia Márquez Barreto sostiene que el hecho se trató de un asesinato premeditado. Santiago explicó que el departamento de su hermana presentaba un orden absoluto y no registraba faltantes.

“El departamento estaba en orden, como ella lo había dejado”, aseguró el joven. También mencionó que la víctima recibió sus tarjetas de crédito recientemente y completó los trámites de residencia legal en el país.

El relato del hermano apuntó a una agresión sorpresiva. Santiago especuló sobre la mecánica del posible ataque: “Le habrán inyectado algo, agarrado desprevenida y ahí ocurrió el homicidio”. Descartó la posibilidad de un intento de robo común debido a las circunstancias del hallazgo.

Encontraron muerta a la joven argentina en Los Angeles

Kiara, una de las primas de la joven, refirió que Narela conoció hace poco a un hombre de origen colombiano. Santiago afirmó que no tenía conocimiento sobre una relación amorosa formal de su hermana.

Los detalles sobre la localización de Narela Barreto

La búsqueda de la joven de 27 años terminó este jueves con una notificación oficial a la familia. Pablo Marcelo Márquez supo de la novedad apenas aterrizó en la ciudad para colaborar con el rastreo.

Según el relato de Santiago, los investigadores estiman que el fallecimiento ocurrió el mismo día de su desaparición, el viernes 23 de enero. Ese fue el último momento en que la mujer atendió llamadas telefónicas.

Santiago Márquez Barreto descartó que la joven utilizara vehículos de transporte privado el día de su desaparición Captura web

La policía localizó el cuerpo en una zona cercana al departamento de la víctima. Narela mudó su residencia hace poco tiempo a un edificio en el sector céntrico de la ciudad. El hermano de la joven planeaba un viaje para visitarla a mediados de febrero.

La Justicia local optó por mantener bajo reserva las coordenadas exactas del punto de hallazgo mientras los peritos médicos realizan los exámenes necesarios sobre el cuerpo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.