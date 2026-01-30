De madrugada, entraron en una casa de Las Lomas y robaron dos autos: los atraparon el mismo día

Era de madrugada cuando Ana Victoria S., de 56 años, y su hijo, de 28, fueron sorprendidos por delincuentes que irrumpieron en su casa de Las Lomas, en San Isidro. Los ladrones, un hombre y una mujer, portaban armas blancas. Bajo amenazas, las víctimas fueron obligadas a hacer transferencias bancarias, que no llegaron a concretarse. Sí, los asaltantes robaron dinero en efectivo, joyas, computadoras, teléfonos celulares y dos vehículos: una camioneta Ford EcoSport y y un automóvil Toyota Etios.

En el golpe, que habría sido al voleo, participaron, al menos, cuatro delincuentes. Dos de los sospechosos, un hombre de 25 años y una joven de 23, fueron atrapados por personal de la policía bonaerense pocas horas después del robo en Maquista Savio, en el partido de Escobar, donde fueron hallados los dos vehículos sustraídos a las víctimas.

Las cámaras, claves para atrapar a los sospechosos de un robo en Las Lomas de San Isidro

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales, judiciales y de la Municipalidad de San Isidro. Ahora, los detectives que participan de la investigación trabajan para identificar a los otros delincuentes que participaron del plan criminal.

Para identificar a los delincuentes fueron clave las filmaciones las cámaras de seguridad municipales, que captaron a los delincuentes en los momentos previos y posteriores al robo, ocurrido en una casa situada en Laprida al 1200, en Las Lomas.

Una grabación captó a cuatro sospechosos caminando a las 4.36, cuando se dirigían a la casa de la víctimas.

Los ladrones irrumpieron en la casa de Ana Victoria S. después de forzar la reja de una ventana. Las víctimas, según relataron, vieron solo a una mujer y a un hombre, armados con cuchillos.

Los sospechosos fueron identificados tras analizar filmaciones de cámaras de seguridad

Bajo amenazas, se hicieron de un botín de dólares, joyas, computadoras, teléfonos celulares y los dos vehículos de las víctimas. El robo duró 30 minutos.

“Tras a denuncia hecha por las víctimas en el número de emergencias, el Centro de Operaciones Municipal (COM) activó el sistema de videovigilancia. Las cámaras con inteligencia artificial y el software de reconocimiento de patentes detectaron el vehículo de apoyo y registraron el recorrido de los autos robados”, dijeron a LA NACION fuentes de la Municipalidad de San Isidro.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de San Isidro Cecilia Chaieb, con la colaboración de personal de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, conducida por el comisario general Lucas Borge.

Los delincuentes fueron captados cuando caminaban hacia la casa de las víctimas

Como se dijo, a partir del análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad se pudo reconstruir el trayecto que hicieron los ladrones después del robo.

Una de las últimas imágenes de los delincuentes en jurisdicción de San Isidro fue tomada a las 6.59 en Don Bosco y la colectora del Acceso Tigre de la autopista Panamericana en dirección hacia San Fernando.

El dispositivo de rastreo satelital que tenía instalado uno de los vehículos sustraídos a las víctimas terminó siendo determinante para ubicar el lugar donde el Toyota Etios y la Ford EcoSport eran “enfriados”.

El mismo día del robo, en horas de la tarde, se hizo un allanamiento de urgencia en un domicilio de Maquinista Savio, en Escobar, donde se detuvo a sospechosos, se recuperaron los dos vehículos robados, dinero en efectivo, joyas y los teléfonos celulares, todos elementos que se sospecha fueron sustraídos de la casa asaltada en Las Lomas, en San Isidro.

Según pudo saber LA NACION, Ana Victoria S., una de las víctimas envió un correo electrónico a la municipalidad para agradecer y reconocer el trabajo de los agentes municipales y de la policía bonaerense.

“Considero muy importante reconocer este tipo de acciones, que fortalecen el vínculo entre la comunidad y las instituciones encargadas de velar por nuestra seguridad, y generan confianza en el trabajo que realizan día a día”, sostuvo la víctima, después de agradecer, entre otros, al intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y al subsecretario de Seguridad, Fernando Ruiz.