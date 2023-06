Sebastián Villa, condenado: las reacciones en las redes tras la condena

escuchar

Sebastián Villa fue condenado este viernes en la causa por violencia de género iniciada por su expareja, Daniela Cortés. La Justicia le impuso una pena de dos años y un mes de prisión. La sentencia anunciada por la jueza Claudia Dávalos en el juzgado correccional número 2 de Lomas de Zamora no será de cumplimiento efectivo por ser menor a los tres años, lo cual en la Justicia argentina deja la pena en suspenso. Al conocerse la noticia, las redes sociales no tardaron en reaccionar.

“Como mujer, me duele que durante todo este tiempo Boca le haya permitido jugar Sebastián Villa como si nada, incluso esperándolo a que termine cada audiencia para que se sume a las concentraciones. Esperaron hasta hoy, que lo declararon CULPABLE y no jugará más. Nada más que decir”, escribió la usuaria @biansoifer10.

Por su parte, otra usuaria lamentó: “No puedo creer la falta de perspectiva de género y capacitación para tratar el tema Villa. El jugador fue encontrado CULPABLE y condenado a 2 años y un mes de prisión condicional por los delitos de amenazas y lesiones agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género”.

También la respuesta de la periodista Agustina Vidal estuvo presente. “SEBASTIÁN VILLA CONDENADO PERO LIBRE”, empezó su tuit y siguió: “2 años y un mes de prisión para el jugador de Boca por violencia de género. Lo encontraron responsable de las acusaciones de amenazas y lesiones. NO IRÁ A LA CÁRCEL. La prisión es de cumplimiento condicional y tiene una serie de reglas”. Y remató, indignada: “Lo pienso y lo vuelvo a pensar. No, claramente que quede libre por cagar a trompadas a alguien (agravado por el vínculo) no es justicia. Pero con qué poco nos conformamos sabiendo que no tenemos una Justicia a favor de víctimas. Es una linda fachada como está foto”. Y, a continuación, adjuntó la imagen de Villa con la bandera con el mensaje “Ni Una Menos” que lució el jueves por la noche en el partido contra Arsenal.

